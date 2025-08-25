從投行看大陸／海南新政對台商節稅影響分析

海南新政將提供台商企業所得稅、個人所得稅、關稅、增值稅等節稅新選項。

今年年底(2025年12月18日)大陸海南自由貿易港將啟動全島封關運作，對大陸台商產生稅務、資金、成本等不同層面的影響。

根據《關於海南自由貿易港貨物進出「一線」「二線」及在島內流通稅收政策的通知》（財關稅〔2025〕12號，以下簡稱新政），台商可從以下角度進行分析：

（一）一線放開、二線管住、島內自由

海南全島將建成海關監管特殊區域，實施分線管理制度：

所謂「一線」放開，是指海南與境外間為一線，除少數敏感商品及涉及安全的高風險貨物外，絕大多數貨物都可自由進出。至於「二線」管住，是指海南與大陸內地之間為二線，一線零關稅進到海南的貨物，可直接或簡單加工後進入二線，但須補繳貨物一線進口時應繳納的關稅、增值稅及消費稅。如果是二線非保稅貨物的流通則仍視為內銷，比較需要注意的是海南島內的貨物自由流通基本無限制，將形成「境內關外」的自由環境，有助企業打造加工貿易中心。

（二）零關稅、低稅率、簡稅制

海南自貿港將構建大陸最具競爭力的稅收制度，除了負面清單商品外，皆可免繳進口環節的關稅、增值稅和消費稅，而且對符合條件的鼓勵類企業，企業所得稅降至15％；而核心人才的個人所得稅，實際稅負超過15％的部分也予以免繳，也就是說未來海南僅在商品零售環節繳納銷售稅，將大幅降低稅制的複雜度。

（三）通關監管物流創新

海關總署制定的《海關對海南自由貿易港監管辦法》，具體措施包括「徑予放行」模式，對除需檢驗檢疫或授權管理的貨物外，多數進口貨物皆實行「申報即放行」，大幅壓縮需要報關的貨物種類；同時還執行「二線」智能監管。對零關稅貨物、加工增值免稅貨物等貨物實行「分批出島、集中申報」，將實現「單一視窗」，使全流程無紙化、智慧化和無感通關。

這項新政策將對製造業的台商帶來以下的影響：

（一）利用海南零關稅與稅負減免政策

1、零關稅進口。在海南設立工廠，對購入的高端生產設備、關鍵零部件可享受免繳關稅待遇，降低初始投資與運營成本。

2、「雙15％」所得稅優惠。對屬於鼓勵類的台商可享受15％的企業所得稅稅率，較目前的25％低10％，而核心人才的個人所得稅稅負封頂為15％，對台商高管也有較大的吸引力。

（二）利用加工增值超30％進口免關稅政策

新政策的關鍵創新點在於，只要是屬於海南鼓勵類產業目錄的製造業企業，在海南生產加工增值達到30％門檻，經「二線」進入大陸內地的貨物可免繳進口關稅，但仍需繳納增值稅、消費稅，特別適合中間品加工、高端裝備製造等環節的台商。

海南的「零關稅＋加工增值免稅」新政，為台商提供了多元佈局的選項，舉例來說，台商原本就是向美國進口貨物進行加工，如果改在海南設立工廠再進口美國材料、零件，加工成設備或產品後，可以免稅價銷往大陸內地，借此降低直接對美國採購的高額關稅成本。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)