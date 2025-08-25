陸固態電池商業化全速推進 業者爭食全球兆元級市場

大陸固態電池產業正呈現加速發展態勢，技術突破與商業化進程同步推進，半固態電池（液態電解質含量5%-10%）已實現規模化裝車應用。分析指出，在政策與市場雙重驅動下，大陸固態電池市場預計在eVTOL（電動垂直起降飛機）、人形機器人等新興領域將迎來需求爆發。

上汽MG日前宣布，全新MG4將搭載全球首個批量上車的半固態電池，將在9月推出。除動作頻頻的車企外，動力電池廠商、鋰電池材料等企業也紛紛打響固態電池搶灘戰。

在上汽MG之外，其他大陸車企也競相打響下一代動力電池「卡位戰」，例如東風奕派科技相關負責人表示，已經在武漢建立了一條小批量生產線，計劃明年試產。而BMW、賓士等國際車企，也對外發布最新進展，其中豐田將於2026年正式啟動固態電池的生產，賓士計劃在2030年前推出首款搭載固態電池的量產電動車。

圖／經濟日報提供

研究機構EVTank近日聯合伊維經濟研究院共同發布「中國固態電池行業發展白皮書（2025年）」顯示，2024年全球固態電池出貨量達到5.3GWh，年增4.3倍，全部為半固態電池，主要為中國大陸企業生產。

EVTank預計全固態電池將在2027年實現小規模量產，到2030年將實現較大規模的出貨。白皮書預計到2030年全球固態電池出貨量將達到614.1GWh，其中全固態的比率將接近30%。根據EVTank預測，2030年全球固態電池市場規模超過人民幣2,500億元。

今年7月，就有超過十家中國大陸上市車企、電池企業、設備供應商披露固態電池的開發進展或量產時間。

作為下一代儲能技術，固態電池以其安全性優勢備受關注，它採用固態電解質，沒有隔膜、沒有液體，因此可排除液體高溫下燃燒、爆炸以及隔膜被刺穿短路的風險。如果其大規模量產，並能將成本降低到液態電池附近，將產生替代效應。

中國大陸在固態電池領域的政策扶持力度持續加大。2024年發布的「新能源汽車產業發展規劃」明確將固態電池列為重點發展物件，2025年投入的人民幣60億元專項研發資金進一步推動技術攻克難關。政策支援下，寧德時代、比亞迪等企業聯合研發項目已進入關鍵驗證階段，預計2027年將實現小批量裝車。

比亞迪方面表示，將在2027年左右啟動全固態電池批量示範裝車應用，2030年後實現大規模上車；寧德時代凝聚態電池（採用半固態凝膠電解質，能量密度高達500Wh/kg）已量產，硫化物全固態進入樣品試製階段，2027年實現小規模量產。