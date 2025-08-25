陸國產AI晶片大量使用 快了

杭州六小龍之一、大陸AI新創DeepSeek近日上線大模型V3.1，該版本採用UE8M0 FP8架構，自稱專為「即將發布的下一代國產晶片」而設計，引發大陸國產AI晶片大規模使用期待。

21世紀經濟報導指出，有分析人士認為，在國際貿易保護主義背景下，國際晶片供應鏈不確定性仍存。DeepSeek V3.1發布，以及騰訊透露不需要繼續採購H20，且在推理上會轉向非西方的AI晶片，均有利大陸國產AI算力及本土晶片發展。

相關行業人士分析，FP8是Float8的簡稱，主要用於深度學習的訓練和推理。相比傳統的FP32（32位浮點數）或FP16（16位浮點數），FP8顯著降低了記憶體占用和計算資源需求，同時透過優化設計維持了較高的精度。‌

‌FP8對大陸國產晶片的使用效率提升顯著，將進一步縮小與輝達晶片的效率/成本差距，大大增加大陸國產晶片的可用性。

中信建投稱，DeepSeek模型更新至V3.1版，新增支援FP8精度和大陸國產晶片，此舉有望推動大陸國產算力生態加速落地。

市場人士分析，UE8M0 FP8架構有望顛覆輝達生態對於AI硬體尤其是AI推理晶片領域的壟斷地位，此消息或點燃A股AI推理晶片概念股的炒作情緒。在這樣的大背景下，AI推理晶片概念股已經一躍成為當前A股市場最火爆的領漲熱點風口。