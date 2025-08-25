聽新聞
0:00 / 0:00

陸國產AI晶片大量使用 快了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

杭州六小龍之一、大陸AI新創DeepSeek近日上線大模型V3.1，該版本採用UE8M0 FP8架構，自稱專為「即將發布的下一代國產晶片」而設計，引發大陸國產AI晶片大規模使用期待。

21世紀經濟報導指出，有分析人士認為，在國際貿易保護主義背景下，國際晶片供應鏈不確定性仍存。DeepSeek V3.1發布，以及騰訊透露不需要繼續採購H20，且在推理上會轉向非西方的AI晶片，均有利大陸國產AI算力及本土晶片發展。

相關行業人士分析，FP8是Float8的簡稱，主要用於深度學習的訓練和推理。相比傳統的FP32（32位浮點數）或FP16（16位浮點數），FP8顯著降低了記憶體占用和計算資源需求，同時透過優化設計維持了較高的精度。‌

‌FP8對大陸國產晶片的使用效率提升顯著，將進一步縮小與輝達晶片的效率/成本差距，大大增加大陸國產晶片的可用性。

中信建投稱，DeepSeek模型更新至V3.1版，新增支援FP8精度和大陸國產晶片，此舉有望推動大陸國產算力生態加速落地。

市場人士分析，UE8M0 FP8架構有望顛覆輝達生態對於AI硬體尤其是AI推理晶片領域的壟斷地位，此消息或點燃A股AI推理晶片概念股的炒作情緒。在這樣的大背景下，AI推理晶片概念股已經一躍成為當前A股市場最火爆的領漲熱點風口。

推理 DeepSeek

延伸閱讀

三星Galaxy S25美國熱賣 內建台積電3奈米操刀高通晶片

美國政府入股英特爾 專家：不會對台積電構成威脅

九三閱兵倒計時！大陸完成最後一次綜合演練

央視：H20晶片有「後門」

相關新聞

陸智能算力規模大躍進 今年估增長逾40% 帶旺周邊軟硬體業

在人工智慧的快速發展帶動下，算力需求呈現迅猛增長態勢。大陸工信部副部長熊繼軍近日表示，預計2025年大陸智能算力規模增長...

陸固態電池商業化全速推進 業者爭食全球兆元級市場

大陸固態電池產業正呈現加速發展態勢，技術突破與商業化進程同步推進，半固態電池（液態電解質含量5%-10%）已實現規模化裝...

陸調高最低工資 北京調幅近5%

儘管大陸經濟表現疲弱，多地近期仍紛紛調升最低工資標準。其中，北京市宣布九月一日起將最低工資從每月二四二○元（人民幣，下同...

陸最大石化產業基地 寧波誕生

在石化業產能過剩同時，大陸石化基地也正加緊建造。中海油22日宣布，中海煉化大榭石化煉化一體化項目（以下簡稱大榭石化）在浙...

固態電池三大技術路線 各有優勢

根據電解質的不同，目前固態電池主要有三大技術路線，分別為聚合物、硫化物和氧化物。分析指出，儘管半固態是近期的共同選擇，但...

陸國產AI晶片大量使用 快了

杭州六小龍之一、大陸AI新創DeepSeek近日上線大模型V3.1，該版本採用UE8M0 FP8架構，自稱專為「即將發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。