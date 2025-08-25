陸智能算力規模大躍進 今年估增長逾40% 帶旺周邊軟硬體業

在人工智慧的快速發展帶動下，算力需求呈現迅猛增長態勢。大陸工信部副部長熊繼軍近日表示，預計2025年大陸智能算力規模增長將超過40%。意味持續帶動周邊軟硬體包括半導體、國產GPU、液冷等產業發展。

2025中國算力大會近日在山西大同開幕。開幕式上，中國算力平台正式完成山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、河南、青海、寧夏、新疆十個省區市分平台接入工作。

大陸工信部負責人在會上表示，將引導各地合理布局智慧算力設施，逐步提高智慧算力供給質量，滿足新興產業和未來產業發展需要。

上述負責人稱，目前大陸智慧算力已經廣泛應用於生成式大模型、自動駕駛、具身智能、智慧城市和工業製造等領域。透過算力應用大賽累計徵集的創新算力項目已經超過2.3萬個，在工業、金融、醫療、能源等領域實現規模化複製推廣。

圖／經濟日報提供

中國電信研究院發布「智算產業發展研究報告(2025)」顯示，到2035年，人工智慧將為大陸的GDP貢獻超過人民幣11兆元，大概占GDP的4%-5%，可能帶動算力的需求是十倍，甚至百倍的增長。

大陸工信部日前印發「算力互聯互通行動計劃」提出相關目標：到2026年，建立完備的算力互聯互通標準、標識和規則體系；到2028年，基本實現全國公共算力標準化互聯，形成具備智能感知、實時發現、隨需獲取能力的算力互聯網。

熊繼軍表示，截至今年6月底，大陸在用算力中心標準機架達1,085萬架，智慧算力規模達788 EFLOPS，幹線400G埠數量大幅增加至14,060個，存力總規模超過1,680EB，全國算力中心平均電能利用效率（PUE）降至1.42。

券商中國引述中信建投證券研究報告稱，大陸國產算力晶片迎來國產替代視窗期，發展刻不容緩。當前已經湧現出一大批國產算力晶片廠商，華為昇騰、寒武紀相繼推出自研AI晶片，海光信息的DCU也逐漸打出知名度，其他配套環節的國產化進程也正在加速推進。

國盛證券認為，目前整個大陸AI算力行業「算力基建投入→應用變現→垂類領域擴張→再投資」的邏輯閉環再次得到強化，產業景氣度已清晰明確，算力將成為未來重要資源之一。