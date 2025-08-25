數位化+智慧化 水電機組轉輪 陸機器人焊接完成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
機器人焊接轉輪現場。本報德陽傳真
機器人焊接轉輪現場。本報德陽傳真

不久前，大陸東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大500兆瓦衝擊式水電機組轉輪，正式完成機器人焊接。這是大陸行業內首次實現該轉輪外部水斗與中心體的機器人焊接組焊，大幅提升了焊接品質和效率。

據介紹，衝擊式水電機組轉輪要將高速射流的能量轉化為機械能，在高速旋轉中每分鐘要承受1284次交變應力的作用，對製造品質和性能有極高要求，主要採用人工焊接。為提高轉輪焊接品質，總部位於四川德陽的東方電機積極探索自動化、智慧化技術，實現了狹小空間內機器人軌跡規畫。通過大量焊接試驗形成了資料庫，開發了專用離線編程軟體。此外，還採用5G網路多機器人集成控制技術，並通過數位孿生技術實現焊接過程遠端監控。

本次通過驗證的轉輪直徑6.2米，整體重量達到90噸，95%以上的製造過程實現了數位化、智慧化，為後續高水頭大容量衝擊式水電機組轉輪規模化生產提供技術基礎，將推動大陸衝擊式水電機組研製實現新的跨越。

