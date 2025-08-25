陸調高最低工資 北京調幅近5%

儘管大陸經濟表現疲弱，多地近期仍紛紛調升最低工資標準。其中，北京市宣布九月一日起將最低工資從每月二四二○元（人民幣，下同）調高到二五四○元，約台幣一萬六六八元，調幅近百分之五；上海市則從二六九○元調高到二七四○元，約台幣一一五○八元。大陸四個一線城市每月最低工資均達人民幣兩千五百元。

按大陸官方規定，加班費、高溫補貼及福利待遇不得算在最低工資中，至於是否包括「五險一金」各地則有差異。

除調升最低工資，北京的非全日制從業人員小時最低工資標準調整為二七點七元（約台幣一一六元）；上海的非全日制從業人員每小時最低工資低於北京市，七月起從廿四元調高到廿五元，調幅百分之四點二。不過上海官方強調，加班費、社保和中夜班津貼等不得納入最低工資計算，用人單位須另行支付。

一線城市外，大陸多個省分也發布調升最低工資公告，同為九月一日調整的湖南，依經濟發展程度分為三級，調高後依序為二二○○元、二○○○和一八○○元；廣西也分三級，依序為二二○○元、二○四○元和一八七○元；福建則分為四級，分別為二二六五元、二一九五元、二○四五元和一八九五元，平均值為二一○○元，各級平均值年均增幅約百分之四。

擁有深圳、廣州這兩個一線城市的廣東省，則在二月即調高最低工資。其中深圳為每月二五二○元，廣州二五○○元。其後另有三級，依序為二○八○元、一八五○元和一七五○元。

據大陸最低工資規定，省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可有不同最低工資標準。

儘管大陸官方稱調整最低工資是要嘉惠民眾，有民眾持正面看待，但也有民眾認為調整幅度太低，工資調漲的幅度跟不上消費。

有分析認為，最低工資標準看似與大部分勞動者實際收入關聯不大，但最低工資標準調整有利於分配結構的調整，對勞動者的利益有實質性的影響。隨著最低工資標準調整，與之掛鉤的勞動者其他待遇水準也會產生相應變動。比如企業在計算員工加班費、社保繳納基數等方面，會參照最低工資標準予以提高。