收縮戰線！阿里巴巴調整業務陣容 「1+6+N」體系改成四大業務

阿里巴巴集團近期再調整業務陣容，阿里巴巴集團官網顯示，其業務被劃分為四大業務類別：阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團以及「所有其他」業務。這也意味阿里之前「1+6+N」體系調整成四大業務。

根據阿里巴巴官網「我們的業務」一欄顯示，阿里巴巴中國電商集團旗下電商類業務包括淘寶、天貓、閒魚、飛豬旅行，即時零售業務包括淘寶閃購、餓了麼，批發業務包括1688；劃歸其他類別的業務包括釘釘、誇克、高德地圖、菜鳥、優酷、大麥娛樂、盒馬、阿里健康、橙獅體育。

北京商報報導，阿里官網業務板塊劃分並不代表組織架構調整，內部彙報暫未發生變化。

科創板日報引述知情人士說法報導，此舉是阿里2025財年年報披露的延續。根據當時年報披露，由截至2025年6月30日止季起，淘天集團、餓了麼與飛豬將整合成為中國電商事業群，把電商平台升級為大消費平台。同時，菜鳥、高德及虎鯨文娛集團將重分類至所有其他。

報導指出，這次業務板塊調整，意味阿里集團的「1+6+N」架構正式結束，原本「1」代表阿里集團，「6」分別是阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛，「N」為阿里健康、盒馬、誇克等其他重要業務。

從業務進展來看，阿里已經把餓了麼與淘寶閃購整合為即時零售業務，並結合飛豬歸入阿里中國電商集團，形成「即時零售+本地生活服務+電商生態」的協同格局，對於正在進行中的京東、阿里、美團外賣大戰，提供了較大的資源助力。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅分析，過去這十年，阿里業務不停往外擴張膨脹，希望在每個領域都能成為巨頭。但事實上成果有限，雖然有個別業務處於領先位置，但第二、第三名也旗鼓相當。比如像雲服務、電商等。此次調整，是阿里在收縮戰線，集中兵力，聚焦核心。

張毅進一步指出，對阿里而言，「電商、雲+AI」兩是其眼下最主要聚焦資源、資金以及精力的地方，藉此能讓整個阿里集團繼續在技術與盈利上保持優勢。