快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

經營壓力仍存 碧桂園獲納入恒生綜合指數…9月8日起生效

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園近期獲納入香港恒生綜合指數。（路透）
深陷債務泥淖的中國房地產開發商碧桂園近期獲納入香港恒生綜合指數。（路透）

恒生指數公司22日晚間宣布截至2025年6月30日的恒生指數系列季檢討結果，其中，碧桂園獲納入恒生綜合指數，變動將於9月5日收市後實施，並於9月8日起生效。這也意味碧桂園可納入港股通投資標的，大陸投資者能通過港股通購買其股票。

據了解，恒生綜合指數的篩選標準包括市值、流動性、上市時間等核心指標，而碧桂園能被納入是通過這些評估的考驗。

值得注意的是，碧桂園22日發布盈警，預計上半年虧損人民幣185億至215億元，按年增44%至67%。碧桂園表示，上半年虧損主要原因有二：一是房地產開發項目結算規模下降，毛利率仍處低位；二是結合行業、市場和經營環境變化，物業項目的資產減值增加所致。顯示經營壓力仍大。

碧桂園近日發布公告，公司就境外債務重組建議已與銀行協調委員會協定主要條款，協調委員會佔現有銀團貸款本金總額的49%，其成員已加入重組支持協議，或正履行內部程序以取得加入批准。

碧桂園同時表示，已獲得持有大量現有債務的債權人大力支持，公司正與項目小組及協調委員會就正式文件緊密合作，力爭在2025年年底前完成建議重組。公告透露，超過77%的現有美元票據持有人及Ever Credit雙邊貸款下的現有貸款人已簽署重組支持協議。

對於碧桂園可能進港股通，有大陸網路輿論提醒可能得警惕，因為恒大先前進港股通後直接高位減持，在碧桂園流動性風險與行業還未有明顯好轉訊號前，有網友提醒需警惕大股東借利多出貨。

港股 指數 債務 碧桂園 流動性風險

延伸閱讀

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

兩次罷免大慘敗 綠基本盤急凍衝擊2026

華岡藝校差點走入歷史？90年代曾陷違建風波與廢校危機

昶昕越南廠明年Q1試產

相關新聞

陸多地普遍升最低工資 北京9月1日起調至10,668元

中國大陸多地近期紛紛調升最低工資標準，其中北京最低工資上調至人民幣2,540元（新台幣10,668元）並自9月1日起實施...

香港官員：香港穩定幣定位是交付工具 不存在炒作機會

香港《穩定幣條例》8月1日生效，外界關注條例運作狀況。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港對穩定幣的定位清晰，是作為...

促進兩岸經貿融合 陸發文支持台銀行保險業登陸福建

福建省人民政府公告，大陸金融監管總局已發布《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，提出支持台灣地區...

收縮戰線！阿里巴巴調整業務陣容 「1+6+N」體系改成四大業務

阿里巴巴集團近期再調整業務陣容，阿里巴巴集團官網顯示，其業務被劃分為四大業務類別：阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業...

經營壓力仍存 碧桂園獲納入恒生綜合指數…9月8日起生效

恒生指數公司22日晚間宣布截至2025年6月30日的恒生指數系列季檢討結果，其中，碧桂園獲納入恒生綜合指數，變動將於9月...

中再疑H20後門 央視：暗藏「電子鑰匙」 會聽美令竊密

儘管Nvidia輝達(另稱英偉達)不斷澄清H20晶片沒有「後門」問題，並已開始逐步停產H20，著手開發性能更強大的「特供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。