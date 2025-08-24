經營壓力仍存 碧桂園獲納入恒生綜合指數…9月8日起生效

恒生指數公司22日晚間宣布截至2025年6月30日的恒生指數系列季檢討結果，其中，碧桂園獲納入恒生綜合指數，變動將於9月5日收市後實施，並於9月8日起生效。這也意味碧桂園可納入港股通投資標的，大陸投資者能通過港股通購買其股票。

據了解，恒生綜合指數的篩選標準包括市值、流動性、上市時間等核心指標，而碧桂園能被納入是通過這些評估的考驗。

值得注意的是，碧桂園22日發布盈警，預計上半年虧損人民幣185億至215億元，按年增44%至67%。碧桂園表示，上半年虧損主要原因有二：一是房地產開發項目結算規模下降，毛利率仍處低位；二是結合行業、市場和經營環境變化，物業項目的資產減值增加所致。顯示經營壓力仍大。

碧桂園近日發布公告，公司就境外債務重組建議已與銀行協調委員會協定主要條款，協調委員會佔現有銀團貸款本金總額的49%，其成員已加入重組支持協議，或正履行內部程序以取得加入批准。

碧桂園同時表示，已獲得持有大量現有債務的債權人大力支持，公司正與項目小組及協調委員會就正式文件緊密合作，力爭在2025年年底前完成建議重組。公告透露，超過77%的現有美元票據持有人及Ever Credit雙邊貸款下的現有貸款人已簽署重組支持協議。

對於碧桂園可能進港股通，有大陸網路輿論提醒可能得警惕，因為恒大先前進港股通後直接高位減持，在碧桂園流動性風險與行業還未有明顯好轉訊號前，有網友提醒需警惕大股東借利多出貨。