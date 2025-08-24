快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

陸多地普遍升最低工資 北京9月1日起調至10,668元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京9月1日起，最低工資標準將上調至人民幣2,540元。（中新社）
北京9月1日起，最低工資標準將上調至人民幣2,540元。（中新社）

中國大陸多地近期紛紛調升最低工資標準，其中北京最低工資上調至人民幣2,540元（新台幣10,668元）並自9月1日起實施，上海月最低工資標準則已從人民幣2,690元調整到人民幣2,740元（約新台幣11,508元）。

最低工資標準是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。按大陸官方規定，加班費、高溫補貼及官方規定的福利待遇不得算在最低工資中，不過至於是否包括「五險一金」各地則有差異。

北京通知指出，非全日制從業人員小時最低工資標準調整為27.7元（約新台幣116元）；而上海則自7月1日起實施，上海通知還表示，加班費、夏季高溫津貼、中夜班津貼、社保與公積金等不得納入最低工資計算，用人單位需要另行支付。

除一線城市，大陸多個省份也發布調升最低工資公告，同樣9月1日調整的湖南月最低工資標準檔次調整為人民幣2,200元/月、2,000元/月、1,800元/月；廣西全日制用工月最低工資標準分為三類，分別是人民幣2,200元、2,040元和1,870元，並自7月1日實施；福建省自4月1日起上調最低工資標準，調整後保留四個檔，月最低工資標準分別為人民幣2,265元、2,195元、2,045元、1,895元，平均值為2,100元。各檔平均值年均增幅4.03%。

另據《最低工資規定》，省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可以有不同的最低工資標準。第一財經此前根據大陸人社部在4月公布各省最低工資統計中梳理，大陸31個省中，有4個省月最低工資標準和小時最低工資標準分為四檔，有18個省最低工資標準分為三檔，有4個省份最低工資標準分為兩檔，其餘5省最低工資標準只有一檔。

儘管大陸官方稱調整最低工資是要嘉惠民眾，有民眾持正面看待，也有民眾認為調整幅度太低，工資調漲的幅度跟不上消費。

有分析認為，最低工資標準看似與大部分勞動者實際收入關聯不大，但最低工資標準調整有利於分配結構的調整，對勞動者的利益有實質性的影響。隨著最低工資標準調整，與之掛鉤的勞動者其他待遇水平也會產生相應變動。比如，企業在計算員工加班費、社保繳納基數等方面，會參照最低工資標準予以提高。

加班費 人民幣 最低工資

延伸閱讀

大連1高校欠薪開不了學？被執行逾35億元 背後企業官司纏身

香港高才通計畫成功 每年為經濟帶來1.2%增長

工作30年退休金怎計算？ 請領年紀、給予標準、年資、工資…勞基法規定一次看

「不去不能畢業」雲南醫學生強制電子廠實習 校方還扣工資

相關新聞

陸多地普遍升最低工資 北京9月1日起調至10,668元

中國大陸多地近期紛紛調升最低工資標準，其中北京最低工資上調至人民幣2,540元（新台幣10,668元）並自9月1日起實施...

香港官員：香港穩定幣定位是交付工具 不存在炒作機會

香港《穩定幣條例》8月1日生效，外界關注條例運作狀況。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港對穩定幣的定位清晰，是作為...

促進兩岸經貿融合 陸發文支持台銀行保險業登陸福建

福建省人民政府公告，大陸金融監管總局已發布《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，提出支持台灣地區...

中再疑H20後門 央視：暗藏「電子鑰匙」 會聽美令竊密

儘管Nvidia輝達(另稱英偉達)不斷澄清H20晶片沒有「後門」問題，並已開始逐步停產H20，著手開發性能更強大的「特供...

陸規模最大石化產業基地全面建成 年煉油1200萬噸

在石化業產能過剩同時，大陸石化基地也正加緊建造。中海油22日宣布，中海煉化大榭石化煉化一體化項目（以下簡稱大榭石化）在浙...

「中沒買大豆 美農民發愁」 謝鋒：農民不應為貿易戰埋單

「一顆大豆，印證中美合則兩利、鬥則俱傷的金科玉律。」通常，9月1日前，中國就會先採購年度預計進口量的14%。但眼看下月就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。