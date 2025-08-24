陸多地普遍升最低工資 北京9月1日起調至10,668元

中國大陸多地近期紛紛調升最低工資標準，其中北京最低工資上調至人民幣2,540元（新台幣10,668元）並自9月1日起實施，上海月最低工資標準則已從人民幣2,690元調整到人民幣2,740元（約新台幣11,508元）。

最低工資標準是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。按大陸官方規定，加班費、高溫補貼及官方規定的福利待遇不得算在最低工資中，不過至於是否包括「五險一金」各地則有差異。

北京通知指出，非全日制從業人員小時最低工資標準調整為27.7元（約新台幣116元）；而上海則自7月1日起實施，上海通知還表示，加班費、夏季高溫津貼、中夜班津貼、社保與公積金等不得納入最低工資計算，用人單位需要另行支付。

除一線城市，大陸多個省份也發布調升最低工資公告，同樣9月1日調整的湖南月最低工資標準檔次調整為人民幣2,200元/月、2,000元/月、1,800元/月；廣西全日制用工月最低工資標準分為三類，分別是人民幣2,200元、2,040元和1,870元，並自7月1日實施；福建省自4月1日起上調最低工資標準，調整後保留四個檔，月最低工資標準分別為人民幣2,265元、2,195元、2,045元、1,895元，平均值為2,100元。各檔平均值年均增幅4.03%。

另據《最低工資規定》，省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可以有不同的最低工資標準。第一財經此前根據大陸人社部在4月公布各省最低工資統計中梳理，大陸31個省中，有4個省月最低工資標準和小時最低工資標準分為四檔，有18個省最低工資標準分為三檔，有4個省份最低工資標準分為兩檔，其餘5省最低工資標準只有一檔。

儘管大陸官方稱調整最低工資是要嘉惠民眾，有民眾持正面看待，也有民眾認為調整幅度太低，工資調漲的幅度跟不上消費。

有分析認為，最低工資標準看似與大部分勞動者實際收入關聯不大，但最低工資標準調整有利於分配結構的調整，對勞動者的利益有實質性的影響。隨著最低工資標準調整，與之掛鉤的勞動者其他待遇水平也會產生相應變動。比如，企業在計算員工加班費、社保繳納基數等方面，會參照最低工資標準予以提高。