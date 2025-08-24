快訊

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅蛋糕曝光 神還原六四分斜瀏海

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

對美喊話？謝鋒：「科技新冷戰」的失敗者將是整個人類

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國駐美國大使謝鋒表示，人工智慧是人類的共同財富，發起「科技新冷戰」失敗者將是整個人類。（圖／取自中國駐美大使館公眾號）
中國駐美國大使謝鋒表示，人工智慧是人類的共同財富，發起「科技新冷戰」失敗者將是整個人類。（圖／取自中國駐美大使館公眾號）

美中科技戰仍在暗自較勁，中國駐美國大使謝鋒近日表示，人工智慧是人類的共同財富，何去何從攸關全人類命運，不能搞「三六九等」「遠近親疏」製造新的發展鴻溝，發起「科技新冷戰」失敗者將是整個人類。

據中國駐美大使館公眾號24日訊息，謝鋒22日在「人類的美好未來」全球AI影視作品徵集活動啟動儀式上致辭做出前述發言。

謝鋒還稱，人民是歷史的「劇中人」，也是歷史的「劇作者」。相信人工智慧影視創作這一新業態，在兩國人民的熱情參與和共同澆灌下，必將為文化交流互鑒提供新助力，為兩國共同繁榮帶來新機遇，為中美關係發展注入新動力，繪就人類社會更加美好未來的新圖景。

美中除貿易戰外，新科技AI競賽成為重點戰場之一，自2019年美國全面封殺華為以來，美中之間便陷入外界認為的科技冷戰。美國總統川普上任六個月後，便發布人工智慧國家戰略：一份核心政策藍圖《贏得AI競賽：美國人工智慧行動計劃》，以及三項行政命令，構成一套「組合拳」的系統性AI政策。該藍圖直指中國，表示要「對抗中國在國際治理機構的影響力」。顯示雖然中美在科技領域的冷熱戰仍在持續進行。

美國 美中 冷戰 謝鋒 中美關係 人工智慧

延伸閱讀

核三重啟公投門檻難過 黃士修籲修法恢復公投綁大選

陌生浪貓出現在門口不肯走 幾天後送上「意想不到驚喜」情侶檔感動收編

「超巨黑老鼠」闖民宅偷吃！全家氣炸想丟出去 細看發現撿到寶：太可愛

貓爸懶得顧小孩「全帶到電視前看卡通」 連自己都看入神..老婆經過傻眼

相關新聞

香港官員：香港穩定幣定位是交付工具 不存在炒作機會

香港《穩定幣條例》8月1日生效，外界關注條例運作狀況。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港對穩定幣的定位清晰，是作為...

促進兩岸經貿融合 陸發文支持台銀行保險業登陸福建

福建省人民政府公告，大陸金融監管總局已發布《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，提出支持台灣地區...

反電商內卷 中3部委立規矩 平台不得強制商家賠本銷售

中國官方再提出反內卷措施，這次鎖定的是電商平台企業及平台內經營者。中國國家發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部委起草「...

對美喊話？謝鋒：「科技新冷戰」的失敗者將是整個人類

美中科技戰仍在暗自較勁，中國駐美國大使謝鋒近日表示，人工智慧是人類的共同財富，何去何從攸關全人類命運，不能搞「三六九等」...

算力廣泛應用帶動 陸2025智慧算力規模料增長超4成

大陸智慧算力規模成長持續加速，數據顯示，近年來大陸算力總規模年增速達到30%左右。在人工智慧的快速發展帶動下，智慧算力需...

任正非：堅信中國在技術研究領域發展步伐不可阻擋

華為公司創辦人兼首席執行官任正非近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。