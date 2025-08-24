對美喊話？謝鋒：「科技新冷戰」的失敗者將是整個人類

美中科技戰仍在暗自較勁，中國駐美國大使謝鋒近日表示，人工智慧是人類的共同財富，何去何從攸關全人類命運，不能搞「三六九等」「遠近親疏」製造新的發展鴻溝，發起「科技新冷戰」失敗者將是整個人類。

據中國駐美大使館公眾號24日訊息，謝鋒22日在「人類的美好未來」全球AI影視作品徵集活動啟動儀式上致辭做出前述發言。

謝鋒還稱，人民是歷史的「劇中人」，也是歷史的「劇作者」。相信人工智慧影視創作這一新業態，在兩國人民的熱情參與和共同澆灌下，必將為文化交流互鑒提供新助力，為兩國共同繁榮帶來新機遇，為中美關係發展注入新動力，繪就人類社會更加美好未來的新圖景。

美中除貿易戰外，新科技AI競賽成為重點戰場之一，自2019年美國全面封殺華為以來，美中之間便陷入外界認為的科技冷戰。美國總統川普上任六個月後，便發布人工智慧國家戰略：一份核心政策藍圖《贏得AI競賽：美國人工智慧行動計劃》，以及三項行政命令，構成一套「組合拳」的系統性AI政策。該藍圖直指中國，表示要「對抗中國在國際治理機構的影響力」。顯示雖然中美在科技領域的冷熱戰仍在持續進行。