算力廣泛應用帶動 陸2025智慧算力規模料增長超4成

大陸智慧算力規模成長持續加速，數據顯示，近年來大陸算力總規模年增速達到30%左右。在人工智慧的快速發展帶動下，智慧算力需求呈現迅猛增長態勢。大陸工信部負責人近期表示，預計2025年，大陸智能算力規模增長將超過40%。意味持續帶動周邊軟硬體包括半導體、國產GPU、液冷產業發展。

央視從2025中國算力大會上得知訊息報導，目前，已有山西、遼寧、上海、江蘇等10個省區市的算力分平台正式接入。大陸工信部負責人表示，將引導各地合理布局智慧算力設施，逐步提高智慧算力供給質量，滿足新興產業和未來產業發展需要。

前述工信部負責人稱，目前大陸智慧算力已經廣泛應用於生成式大模型、自動駕駛、具身智能、智慧城市和工業製造等領域。通過算力應用大賽累計徵集的創新算力項目已經超過2.3萬個，在工業、金融、醫療、能源等領域實現了規模化複製推廣。

中國電信研究院發布《智算產業發展研究報告（2025）》顯示，到2035年，人工智慧將為大陸的GDP貢獻超過人民幣11兆元，大概佔到GDP的4%到5%。這個可能帶動算力的需求是十倍，甚至百倍的增長。

中國信息通信研究院副院長魏亮表示，目前大陸算力平台實現了100多個算力服務商入駐，完成1,000餘家行業用戶註冊，接入主流基礎大模型和垂類模型近百個，為1,000多個開發者提供多元的在線調用服務。

大陸工信部日前印發《算力互聯互通行動計劃》提出相關目標：到2026年，建立完備的算力互聯互通標準、標識和規則體系；到2028年，基本實現全國公共算力標準化互聯，形成具備智能感知、實時發現、隨需獲取能力的算力互聯網。

此前，大陸國家數據局指出，截至6月底，大陸算力總規模位居全球第二。大陸數字基礎設施在規模、技術等方面已處於世界領先地位。截至今年6月底，5G基站總數達455萬個，千兆寬帶用戶達2.26億戶。