快訊

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅蛋糕曝光 神還原六四分斜瀏海

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

算力廣泛應用帶動 陸2025智慧算力規模料增長超4成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸工信部負責人近期表示，預計2025年，大陸智能算力規模增長將超過40%。圖為近日在山西大同舉行的2025中國算力大會。圖取自新華社
大陸工信部負責人近期表示，預計2025年，大陸智能算力規模增長將超過40%。圖為近日在山西大同舉行的2025中國算力大會。圖取自新華社

大陸智慧算力規模成長持續加速，數據顯示，近年來大陸算力總規模年增速達到30%左右。在人工智慧的快速發展帶動下，智慧算力需求呈現迅猛增長態勢。大陸工信部負責人近期表示，預計2025年，大陸智能算力規模增長將超過40%。意味持續帶動周邊軟硬體包括半導體、國產GPU、液冷產業發展。

央視從2025中國算力大會上得知訊息報導，目前，已有山西、遼寧、上海、江蘇等10個省區市的算力分平台正式接入。大陸工信部負責人表示，將引導各地合理布局智慧算力設施，逐步提高智慧算力供給質量，滿足新興產業和未來產業發展需要。

前述工信部負責人稱，目前大陸智慧算力已經廣泛應用於生成式大模型、自動駕駛、具身智能、智慧城市和工業製造等領域。通過算力應用大賽累計徵集的創新算力項目已經超過2.3萬個，在工業、金融、醫療、能源等領域實現了規模化複製推廣。

中國電信研究院發布《智算產業發展研究報告（2025）》顯示，到2035年，人工智慧將為大陸的GDP貢獻超過人民幣11兆元，大概佔到GDP的4%到5%。這個可能帶動算力的需求是十倍，甚至百倍的增長。

中國信息通信研究院副院長魏亮表示，目前大陸算力平台實現了100多個算力服務商入駐，完成1,000餘家行業用戶註冊，接入主流基礎大模型和垂類模型近百個，為1,000多個開發者提供多元的在線調用服務。

大陸工信部日前印發《算力互聯互通行動計劃》提出相關目標：到2026年，建立完備的算力互聯互通標準、標識和規則體系；到2028年，基本實現全國公共算力標準化互聯，形成具備智能感知、實時發現、隨需獲取能力的算力互聯網。

此前，大陸國家數據局指出，截至6月底，大陸算力總規模位居全球第二。大陸數字基礎設施在規模、技術等方面已處於世界領先地位。截至今年6月底，5G基站總數達455萬個，千兆寬帶用戶達2.26億戶。

規模 能源 半導體

延伸閱讀

大罷免第二波也全敗 陸國台辦：任何台獨分裂都不得人心

九三閱兵倒計時！大陸完成最後一次綜合演練

央視：H20晶片有「後門」

陸反內捲 鎖定電商平台…要求不得強制店家以低於成本價格銷售商品

相關新聞

香港官員：香港穩定幣定位是交付工具 不存在炒作機會

香港《穩定幣條例》8月1日生效，外界關注條例運作狀況。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港對穩定幣的定位清晰，是作為...

促進兩岸經貿融合 陸發文支持台銀行保險業登陸福建

福建省人民政府公告，大陸金融監管總局已發布《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，提出支持台灣地區...

反電商內卷 中3部委立規矩 平台不得強制商家賠本銷售

中國官方再提出反內卷措施，這次鎖定的是電商平台企業及平台內經營者。中國國家發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部委起草「...

對美喊話？謝鋒：「科技新冷戰」的失敗者將是整個人類

美中科技戰仍在暗自較勁，中國駐美國大使謝鋒近日表示，人工智慧是人類的共同財富，何去何從攸關全人類命運，不能搞「三六九等」...

算力廣泛應用帶動 陸2025智慧算力規模料增長超4成

大陸智慧算力規模成長持續加速，數據顯示，近年來大陸算力總規模年增速達到30%左右。在人工智慧的快速發展帶動下，智慧算力需...

任正非：堅信中國在技術研究領域發展步伐不可阻擋

華為公司創辦人兼首席執行官任正非近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。