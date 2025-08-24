香港官員：香港穩定幣定位是交付工具 不存在炒作機會

香港《穩定幣條例》8月1日生效，外界關注條例運作狀況。香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港對穩定幣的定位清晰，是作為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會。

綜合信報、香港電台報導，許正宇24日接受香港的電台專訪時表示，通過銀行體系支付，成本或達3%，而使用穩定幣的成本可望低至1%，可減低跨境支付成本，提升經濟運轉效率。

對於香港發展成國際黃金交易中心進度，許正宇稱，已邀請不同參與方，召開兩次會議，方向是從倉儲開始，並在頂層設計包括交易及結算方向有新建設。他說，不同金融中心目前都思考不同發展方向，香港要在商品尤其貴金屬方向著墨，港府正全力規劃。

香港的公司遷冊制度5月23日生效，許正宇表示，有加拿大保險公司有興趣遷冊至香港，亦有其他公司感興趣，反映外國企業都知道香港的方向和新突破點。另，香港的專屬自保公司已增至六家，反映香港金融不只做老本行，而是為金融價值圈和價值鏈提供新的供應鏈。

香港與大陸「互聯互通」機制開通將踏入11周年，許正宇稱，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，亦會推進房地產信託基金納入互聯互通，但要與大陸官方商討，涉及系統提升等，需時處理。

許正宇表示，香港要信任及更好利用「一國兩制」下的優勢。他說，香港近期在商品市場有突破，因應特區是免稅地方，倫敦金屬交易所年初認證香港作為遞交港後，在短短半年已經有八個倉儲落地。

許正宇認為，近期資本市場表現體現香港優勢。他說，全球有很多不穩定因素，而香港是具說服力的穩定市場，並且因勢利導在數年前已鋪排生物科技公司在港上市，引入不同種類投資者加入香港市場。

香港穩定幣法例實施後，香港金管局8月開始接受穩定幣發行人牌照申請，港府目標是在年底前發出牌照，且批出的穩定幣牌照數目會是「個位數」。近期路透報導稱，大陸官方正研擬掛鉤人民幣的穩定幣，外界關注香港穩定幣在其中會否扮演角色等，目前狀況仍不清楚。