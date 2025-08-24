快訊

促進兩岸經貿融合 陸發文支持台銀行保險業登陸福建

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸金融監管總局近日發布新政策，加大銀行業保險業支持海峽兩岸融合發展力度。圖為廈門市赴金旅遊辦證中心「近便利」台胞服務專區。（中新社）
大陸金融監管總局近日發布新政策，加大銀行業保險業支持海峽兩岸融合發展力度。圖為廈門市赴金旅遊辦證中心「近便利」台胞服務專區。（中新社）

福建省人民政府公告，大陸金融監管總局已發布《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，提出支持台灣地區銀行、大陸的台資保險法人機構在福建設立分支機構，為台灣民眾在福建購屋辦理房貸業務，以及鼓勵福建的銀行保險機構向台青推出更多就業機會等16條措施。

福建省人民政府辦公廳微信公眾號《中國福建》25日發布消息稱，為貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》有關精神，加大銀行業保險業支持海峽兩岸融合發展力度，大陸金融監管總局近日發布前述這項《措施》。

《中國福建》稱，《措施》從銀行業保險業支持福建發揮對台前沿區域優勢的角度，在「推進兩岸銀行業保險業融合發展、深化閩台金融業務合作」；「提升對台金融服務質效、促進閩台經貿人員往來」：「優化台胞金融服務體驗、便利台胞在閩生活」；「全面加強金融監管、有效防範化解金融風險」等四方面共提出16條政策措施，支持兩岸融合發展示範區建設、促進兩岸經貿融合。

公告稱，下一步，金融監管總局將持續推動《措施》各項內容落地，進一步加強銀行業保險業支持海峽兩岸融合發展力度，助力兩岸融合發展示範區建設。

這份《措施》提出的16條政策措施中，較值得關注的有，第一條：支持符合條件的台灣地區銀行在福建設立法人機構、分支機構，支持符合條件的台灣地區銀行在福建同時設立分行和子行。鼓勵符合條件的台灣地區金融機構投資入股福建的法人銀行、信託公司等機構。

第二條：支持大陸的台資保險法人機構在福建依法設立分支機構；支持台資銀行保險機構增資擴股，增強資本實力。

第四條：支持福建的保險機構探索開發保險責任覆蓋兩岸的更多保險創新產品。

第十一條：支持福建的銀行在遵循房地產調控政策的基礎上，為具備購房資格的台胞同等辦理住房按揭貸款業務，滿足在閩台胞購買自住商品房的合理需求。

第十五條：支持福建的銀行保險機構完善台灣青年學生交流實習的機制保障，打造台灣青年學生大陸金融機構交流實習的示範樣板。鼓勵福建的銀行保險機構面向台灣青年推出更多就業崗位。

