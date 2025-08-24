任正非：堅信中國在技術研究領域發展步伐不可阻擋

華為公司創辦人兼首席執行官任正非近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研究領域的發展步伐不可阻擋。

綜合科創板日報、西安交大深圳校友會訊息指出，西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群18日帶隊赴深圳市華為公司總部推進合作，任正非在總部會見盧建軍、張立群一行，並圍繞科研、教育、人才等進行了座談。

在座談中，任正非強調了以數學為代表的基礎研究的重要性，指出大學的核心使命是探索0到1的原始創新，並表示華為公司通過開放全球產業需求、設立專項競賽等機制，積極與大學開展協同創新。

對於雙方的合作前景，華為公司董事查鈞稱，雙方在數學、系統工程理論與技術、電力電子技術、先進製造與檢測等領域已取得一系列重要合作成果。期待在前期堅實合作基礎上，深入實施華為「青年學者計劃」，進一步在人工智能、網絡安全等領域拓展合作空間，助力學校人才隊伍建設，共同構建更具戰略性的合作關係。

任正非6月時接受人民日報專訪表示，當大陸擁有一定經濟實力的時候，要重視理論特別是基礎理論的研究。基礎研究不止5至10年，一般要10年、20年或更長的時間。如果不搞基礎研究，就沒根。他當時稱，中國在中低端晶片上是可以有機會的，中國數十、上百家晶片公司都很努力，特別是化合物半導體機會更大。並稱軟體是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。

此前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在北京鏈博會期間被問到AI訓練時，大陸科技巨頭華為的AI晶片能否取代輝達一事，黃仁勳回應稱，「只是時間問題。」