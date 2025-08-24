快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

任正非：堅信中國在技術研究領域發展步伐不可阻擋

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為公司創始人兼首席執行官任正非（中）近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研究領域的發展步伐不可阻擋。（圖／取自IT之家）
華為公司創始人兼首席執行官任正非（中）近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研究領域的發展步伐不可阻擋。（圖／取自IT之家）

華為公司創辦人兼首席執行官任正非近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研究領域的發展步伐不可阻擋。

綜合科創板日報、西安交大深圳校友會訊息指出，西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群18日帶隊赴深圳市華為公司總部推進合作，任正非在總部會見盧建軍、張立群一行，並圍繞科研、教育、人才等進行了座談。

在座談中，任正非強調了以數學為代表的基礎研究的重要性，指出大學的核心使命是探索0到1的原始創新，並表示華為公司通過開放全球產業需求、設立專項競賽等機制，積極與大學開展協同創新。

對於雙方的合作前景，華為公司董事查鈞稱，雙方在數學、系統工程理論與技術、電力電子技術、先進製造與檢測等領域已取得一系列重要合作成果。期待在前期堅實合作基礎上，深入實施華為「青年學者計劃」，進一步在人工智能、網絡安全等領域拓展合作空間，助力學校人才隊伍建設，共同構建更具戰略性的合作關係。

任正非6月時接受人民日報專訪表示，當大陸擁有一定經濟實力的時候，要重視理論特別是基礎理論的研究。基礎研究不止5至10年，一般要10年、20年或更長的時間。如果不搞基礎研究，就沒根。他當時稱，中國在中低端晶片上是可以有機會的，中國數十、上百家晶片公司都很努力，特別是化合物半導體機會更大。並稱軟體是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。

此前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在北京鏈博會期間被問到AI訓練時，大陸科技巨頭華為的AI晶片能否取代輝達一事，黃仁勳回應稱，「只是時間問題。」

院士 深圳 北京 晶片 半導體 任正非

延伸閱讀

黃仁勳閃訪台積電 稱新款芯片出口中國將由華盛頓定奪

黃仁勳預告推出「新大腦」 輝達機器人鏈開趴

市場看好AI龍頭Q2財報 輝達概念股本周有戲

央視：H20晶片有「後門」

相關新聞

大罷免第二波也全敗 陸國台辦：任何台獨分裂都不得人心

第二波大罷免投票23日結果出爐，7席針對國民黨立委的罷免案全部失敗，加上第一波20多席立委罷免也都失敗，大陸國台辦24日...

任正非：堅信中國在技術研究領域發展步伐不可阻擋

華為公司創辦人兼首席執行官任正非近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研...

大罷免全敗！陸國台辦：台灣民眾再對惡鬥鬧劇說不

大罷免第二輪投票23日落幕，七位國民黨立委無一被罷免。大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕...

陸客瘋陌生秘境野營 氣候變遷「大自然」反成催命死神

新冠疫情期間，人與人近距離接觸突然變成是件危險的事，卻也因此催生出中國大陸延燒至今的露營熱潮。然而，在全球氣候變遷下，貿然前往陌生的野外露營卻可能潛藏致命危機。今天夏天，中國大陸已有數十人因此喪命。 露營愛好者追尋人煙稀少的「秘境」露營地，卻沒意識到死神也可能正在一旁悄悄窺視…

央視：H20晶片有「後門」

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達算力晶片「追蹤定位」、「...

陸反內捲 鎖定電商平台…要求不得強制店家以低於成本價格銷售商品

大陸官方再提出反內捲措施，這次鎖定的是電商平台企業及平台內經營者。大陸國家發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部委起草《...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。