大罷免全敗！陸國台辦：台灣民眾再對惡鬥鬧劇說不

大罷免第二輪投票23日落幕，七位國民黨立委無一被罷免。大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」。

新華社報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日就台民意代表「大罷免」第二輪投票進行回應，朱鳳蓮稱，「我們注意到了有關情況。繼7月26日首輪投票後，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說『不』。這充分表明，任何『台獨』分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。」

此前新華社對於第二輪大罷免投票的新聞，僅發出報導稱，國民黨在大罷免第二輪投票獲得全勝，並稱兩輪大罷免民進黨均遭遇完敗，這一結果展現了台灣民眾對賴清德及民進黨當局政治操弄與施政亂象的強烈不滿。

關於第一輪大罷免，大陸國台辦發言人陳斌華當時回應稱，民進黨當局出於「台獨」本性和「一黨獨大」野心，「不顧島內（指台灣本島）民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造『綠色恐怖』、加劇社會撕裂，充分暴露出『假民主、真獨裁』的虛偽面目」。