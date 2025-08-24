大罷免全敗！陸國台辦：台灣民眾再對惡鬥鬧劇說不

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，23日投票結果是台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」。（記者廖士鋒／攝影）
大罷免第二輪投票23日落幕，七位國民黨立委無一被罷免。大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」。

新華社報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日就台民意代表「大罷免」第二輪投票進行回應，朱鳳蓮稱，「我們注意到了有關情況。繼7月26日首輪投票後，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說『不』。這充分表明，任何『台獨』分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。」

此前新華社對於第二輪大罷免投票的新聞，僅發出報導稱，國民黨在大罷免第二輪投票獲得全勝，並稱兩輪大罷免民進黨均遭遇完敗，這一結果展現了台灣民眾對賴清德及民進黨當局政治操弄與施政亂象的強烈不滿。

關於第一輪大罷免，大陸國台辦發言人陳斌華當時回應稱，民進黨當局出於「台獨」本性和「一黨獨大」野心，「不顧島內（指台灣本島）民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造『綠色恐怖』、加劇社會撕裂，充分暴露出『假民主、真獨裁』的虛偽面目」。

投票 大罷免 民進黨

相關新聞

任正非：堅信中國在技術研究領域發展步伐不可阻擋

華為公司創辦人兼首席執行官任正非近日與西安交通大學黨委書記盧建軍，校長、中國工程院院士張立群會面時表示，堅信中國在技術研...

陸客瘋陌生秘境野營 氣候變遷「大自然」反成催命死神

新冠疫情期間，人與人近距離接觸突然變成是件危險的事，卻也因此催生出中國大陸延燒至今的露營熱潮。然而，在全球氣候變遷下，貿然前往陌生的野外露營卻可能潛藏致命危機。今天夏天，中國大陸已有數十人因此喪命。 露營愛好者追尋人煙稀少的「秘境」露營地，卻沒意識到死神也可能正在一旁悄悄窺視…

央視：H20晶片有「後門」

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達算力晶片「追蹤定位」、「...

陸反內捲 鎖定電商平台…要求不得強制店家以低於成本價格銷售商品

大陸官方再提出反內捲措施，這次鎖定的是電商平台企業及平台內經營者。大陸國家發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部委起草《...

