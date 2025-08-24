大罷免第二波也全敗 陸國台辦：任何台獨分裂都不得人心
第二波大罷免投票23日結果出爐，7席針對國民黨立委的罷免案全部失敗，加上第一波20多席立委罷免也都失敗，大陸國台辦24日表示，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」。這充分表明，任何台獨分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日上午就第二波罷免案投票結果指出，「我們注意到了有關情況」。她表示，繼7月26日首輪投票後，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說「不」。這充分表明，任何「台獨」分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。
大陸官媒環球時報也在23日深夜發表署名「北平鋒」的評論文章指，「反賴」民意正以排山倒海之勢在島內（指台灣內部）奔湧。繼7月26日首輪投票被民意以25∶0碾壓後，8月23日的「大罷免」第二輪投票，賴清德當局再次被7∶0的投票結果「剃了光頭」。
這篇評論文章還認為，兩輪「大罷免」的慘敗，就是台灣民眾用投票伸張正義、驅逐邪惡，就是對賴清德所作所為的有力反擊、迎頭痛擊。兩次完封賴清德，就是對其前所未有的「獨」與毒，給出的前所未有的否定和反對。
