陸反內捲 鎖定電商平台…要求不得強制店家以低於成本價格銷售商品

大陸官方再提出反內捲措施，這次鎖定的是電商平台企業及平台內經營者。大陸國家發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部委起草《互聯網平台價格行為規則（徵求意見稿）》。當中提及，平台經營者不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品。

大陸電商的外賣餐飲補貼大戰在今年4月開打，為了擴大市占率，京東外賣砸下人民幣100億元補貼，阿里巴巴旗下的餓了麼跟進後，並在7月追加人民幣500億元補貼達到最高潮，造成餐飲業者殺價競爭，中小餐飲業者虧損倒閉，外賣騎手疲於奔命，最後引發官方多次強力介入制止才暫時平息。

該《行為規則》主要鎖定電商平台經營者和平台內經營者，針對規範經營者價格標示行為方面，《行為規則》明確要求銷售商品、提供服務需要遵守的價格標示規範，對做好價格促銷、補貼、差別定價、動態定價等規則公開提出具體要求。像是不得在標價之外加價、不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度等。

在規範經營者價格競爭行為方面，對低價傾銷、價格串通、哄抬價格等不正當價格行為作出細化規定。當中提及，平台經營者不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序，或是對同一商品或者服務在同等交易條件下設置不同的價格或者收費標準。

大陸國家發展改革委有關負責人指出，平台經濟領域涉及的經營者眾多，其價格行為關係消費者切身利益，價格法、反不正當競爭法、電子商務法等法律法規從不同角度對經營者價格行為作出一般性規定，但在平台經濟領域如何更好落實，還需進一步細化實化監管要求。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」指出，文件從起草到如今的公開徵求意見稿，中間經歷兩年多，期間多次徵求相關平台意見，並不是針對「外賣大戰」推出的文件。