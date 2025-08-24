陸外賣大戰 重創中小餐飲業

大陸電商平台外賣大戰的最大受害者是中小型餐飲業者，部份餐飲業者分擔70%至80%的補貼金額，若不接單就生意冷清，接了單卻愈做愈虧，最後倒閉，黑心業者乾脆偷工減料，形成惡性循環。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」分析，對於一些大型餐飲企業而言，他們應對的手段還相對多些，而對於小微商家來說，降低產品質量，成了他們「唯一的出路」，因此，無序競爭捲出來的，不是性價比，而是更劣質的產品以及更差的商業環境。一個商家如此，一個行業，乃至整個經濟環境，都是如此。要避免這種情況，就需要規範平台的行為，從「無序」變「有序」。

中國宏觀經濟研究院研究員劉志成認為，電商平台有演算法，同時也在收集消費者需求、偏好，供應商成本、庫存等資料資訊，資料和技術，為平台經營者動態、差別化定價提供了便利，但部分平台經營者利用其優勢地位實施不公平的價格行為。

劉志成指出，大數據殺熟（同一商品在不同用戶出現不同價格，新客戶通常有優惠價）、促銷規則不清楚、平台補貼不清晰等都屬於這一類問題。

對此，《行為規則》裡都有明確的要求。就拿大家比較關心的補貼來說，《行為規則》要求平台經營者公平公正開展補貼促銷，不得虛假誇大宣傳補貼金額和力度，要在網站或應用程式顯著位置標示補貼及相關活動規則。