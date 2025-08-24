陸官方促稀土企業追蹤流向

大陸工信部等三部委發布「稀土暫行辦法」，要求稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月10日前將上月度稀土產品流向資訊，記錄到工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。

有分析指出，透過對稀土的開採、冶煉分離進行總量調控，可以有效控制這一戰略資源，為經濟和國防安全提供保障，並在國際競爭中占據優勢的戰略地位。

證券時報報導，大陸工信部、國家發改委、自然資源部發布「稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法」。提到稀土生產企業應當嚴格遵守法律、行政法規和國家有關規定，在總量控制指標範圍內從事稀土開採和稀土冶煉分離。

「暫行辦法」明確表示，稀土生產企業由工信化部會同自然資源部確定。除確定的企業外，其他組織、個人不得從事稀土開採和稀土冶煉分離。

此外，稀土生產企業應如實記錄稀土產品流向資訊，並於每月10日前將上月度稀土產品流向信息，記錄到工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。

縣級以上人民政府工信部、自然資源主管部門應當加強對總量控制指標執行情況等的監督檢查，依法查處違法行為。

