華為雲大整合強攻AI…裁撤多個部門 力拚今年獲利

華為雲CEO張平安22日宣布組織架構調整，多個部門被裁撤整合，將聚焦AI領域。一位知情人士表示，此次調整的重點是加大戰略產業投入，也就是AI領域，並收縮非戰略產業，以提升組織效率。

新浪科技報導，此次調整中有多個部門被裁撤整合，調整後將聚焦「3+2+1」業務，「3」包括通算、智算、存儲，「2」包括AI PaaS、資料庫，「1」主要是安全。

AI PaaS也就是人工智慧平台即服務，是一種基於雲端的服務模式，專門用來開發、訓練、部署及管理AI應用。它結合雲端平台即服務（PaaS）的靈活性與AI技術的強大能力，讓企業及開發者可以更輕鬆地打造AI解決方案。

快科技報導，一位消息人士稱，華為雲在2024年處於虧損狀態，今年的目標是實現盈利，因此決定專注AI領域。此次架構調整可能會涉及人員裁撤，但具體比例尚不清楚。

值得一提的是，在2025年6月，華為雲高管有多人發生職位變動，涉及人員包括華為雲中國區總裁張修征，華為雲中國副總裁、AI解決方案部部長張東生，華為雲CMO張鵬以及華為雲廣東總經理徐衛星等。

這次動屬於華為內部正常的三年輪崗。由於華為雲先前組織變動，不少人的三年任期在相近時間期滿，所以出現多人職位變動的情況。

回顧過往，華為於2020年1月成立雲與計算BG；之後在2021年4月，華為雲與計算BG撤銷，一部分業務回歸ICT產品線，另一部分則獨立為華為雲公司。

據市場調研機構Canalys發布的報告顯示，2024年第3季，華為雲穩居中國雲服務市場第二位，市場占有率達到19%，其主要對手是阿里雲、AWS等巨頭。

華為雲的核心競爭優勢主要是技術全棧自研能力，‌其硬體‌主要採用華為的昇騰AI晶片與鯤鵬處理器，實現算力層自主可控，打破海外晶片依賴‌，並採用OceanStor分散式存儲技術實現單集群百PB級容量下的毫秒級延遲，端到端網路技術保障全球高可靠資料傳輸。