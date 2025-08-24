快訊

華為雲大整合強攻AI…裁撤多個部門 力拚今年獲利

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為雲CEO張平安宣布組織架構調整，多個部門被裁撤整合，將聚焦AI領域。 （路透）
華為雲CEO張平安22日宣布組織架構調整，多個部門被裁撤整合，將聚焦AI領域。一位知情人士表示，此次調整的重點是加大戰略產業投入，也就是AI領域，並收縮非戰略產業，以提升組織效率。

新浪科技報導，此次調整中有多個部門被裁撤整合，調整後將聚焦「3+2+1」業務，「3」包括通算、智算、存儲，「2」包括AI PaaS、資料庫，「1」主要是安全。

AI PaaS也就是人工智慧平台即服務，是一種基於雲端的服務模式，專門用來開發、訓練、部署及管理AI應用。它結合雲端平台即服務（PaaS）的靈活性與AI技術的強大能力，讓企業及開發者可以更輕鬆地打造AI解決方案。

快科技報導，一位消息人士稱，華為雲在2024年處於虧損狀態，今年的目標是實現盈利，因此決定專注AI領域。此次架構調整可能會涉及人員裁撤，但具體比例尚不清楚。

值得一提的是，在2025年6月，華為雲高管有多人發生職位變動，涉及人員包括華為雲中國區總裁張修征，華為雲中國副總裁、AI解決方案部部長張東生，華為雲CMO張鵬以及華為雲廣東總經理徐衛星等。

這次動屬於華為內部正常的三年輪崗。由於華為雲先前組織變動，不少人的三年任期在相近時間期滿，所以出現多人職位變動的情況。

回顧過往，華為於2020年1月成立雲與計算BG；之後在2021年4月，華為雲與計算BG撤銷，一部分業務回歸ICT產品線，另一部分則獨立為華為雲公司。

據市場調研機構Canalys發布的報告顯示，2024年第3季，華為雲穩居中國雲服務市場第二位，市場占有率達到19%，其主要對手是阿里雲、AWS等巨頭。

華為雲的核心競爭優勢主要是技術全棧自研能力，‌其硬體‌主要採用華為的昇騰AI晶片與鯤鵬處理器，實現算力層自主可控，打破海外晶片依賴‌，並採用OceanStor分散式存儲技術實現單集群百PB級容量下的毫秒級延遲，端到端網路技術保障全球高可靠資料傳輸。

相關新聞

陸續追H20後門 央視批助美竊密

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，指輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程...

輝達漸停產H20 為陸準備新晶片

紐約時報廿二日報導，在輝達與川普政府達成協議，支付費用以獲得對中國大陸出口半導體許可的數周後，該公司已開始逐步停止為中國...

中國移動大訂單 全用國產晶片

為了打破輝達在大陸ＡＩ市場的壟斷，大陸國產的崑崙芯獲得中國移動二○二五年至二○二六年人工智慧通用計算設備（推理型）集中採...

陸反內捲 鎖定電商平台…要求不得強制店家以低於成本價格銷售商品

大陸官方再提出反內捲措施，這次鎖定的是電商平台企業及平台內經營者。大陸國家發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部委起草《...

華為雲大整合強攻AI…裁撤多個部門 力拚今年獲利

華為雲CEO張平安22日宣布組織架構調整，多個部門被裁撤整合，將聚焦AI領域。一位知情人士表示，此次調整的重點是加大戰略...

央視：H20晶片有「後門」

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達算力晶片「追蹤定位」、「...

