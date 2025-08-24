快訊

央視：H20晶片有「後門」

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟，「就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝一把『電子鑰匙』，能神不知鬼不覺隨時打開你家的門。」

輝達執行長黃仁勳22日快閃訪台，當被問及銷陸降規版H20議題，他表示很感謝川普政府願意許可該公司的H20晶片銷陸，中國大陸政府詢問一些關於晶片是否有安全性疑慮後門的事情，該公司也明白回應H20從來沒有這樣的後門存在，希望這樣的答案會使其放心，並且持續溝通，希望問題可以解決。

大陸央視國防軍事頻道播出「礪劍」節目，指今年5月美國議員提出一項法案，要求美國商務部強制美國晶片企業，在受出口管制晶片中加入「後門」，其中包括輝達的H20晶片。

報導指出，「後門」主要分三類：「惡意自帶」、「後期破解」和「暗中植入」，其中輝達在高端算力晶片領域具壟斷地位，「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟。

報導引述大陸網路安全專家閆懷志表示，美方在晶片裡「留後門」，就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝一把「電子鑰匙」。這把「鑰匙」能隨時打開你家的門，甚至直接「鎖死」，本質就是在晶片裡插入「隱形內鬼」，聽從美國指令竊取信息或強制關機。

央視專題形容這是典型的「技術霸權」，並指過去美國靠軍力控制世界，現在則利用晶片、軟體、互聯網這些「看不見的工具」妄圖達到同樣的目的。後門技術如果被濫用，後果堪比遞「遙控器」給別人控制國家命脈，美國人可以隨時切斷電力、癱瘓通信，甚至操控軍備。

