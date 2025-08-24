快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

供過於求…陸太陽能五強上半年慘澹 共虧733億元

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸太陽能五大上市企業包括通威股份、隆基綠能、TCL中環、天合光能、晶澳科技，公布今年上半年財報顯示，五家企業全部陷入虧損。美聯社
大陸太陽能五大上市企業包括通威股份、隆基綠能、TCL中環、天合光能、晶澳科技，公布今年上半年財報顯示，五家企業全部陷入虧損。美聯社

受產品嚴重供過於求、產品價格大幅走低等影響，大陸太陽能五大上市企業包括通威股份、隆基綠能、TCL中環、天合光能、晶澳科技，公布今年上半年財報顯示，五家企業全部陷入虧損，合計虧損達人民幣173億元（約合新台幣733億元）。

其中，矽料龍頭通威股份虧損最大達人民幣49.55億元，較去年同期虧損擴大58.35%。通威股份表示，太陽能產業嚴重供過於求仍未得到充分解決，各環節產品價格進一步下探至歷史低點，產業主要企業仍處於虧損狀態。

矽片龍頭TCL中環，上半年虧損達人民幣42.42億元，虧損擴大38.48%，主要原因是產品價格大幅走低，太陽能材料業務板塊出現經營虧損；天合光能和晶澳科技則分別虧損人民幣29.2億元和人民幣25.8億元，大降654.47%和195.19%。

隆基綠能上半年虧損人民幣25.69億元，較去年同期虧損52.3億元減少虧損約一半。該公司介紹，受太陽能產業主要產品市場銷售價格跌破行業成本線的競爭環境影響，經營仍為虧損、增量不增收。

財新網指出，目前太陽能領域「反內捲」的關鍵在於上游矽料率先去產能，但市場對於控產整合抱有高預期，談判併購的難度增大，產量甚至愈去愈多。中國有色金屬工業協會硅業分會報告顯示，7月大陸多晶矽產量月增5.7%至10.78萬噸，8月預計月增16%至12.5萬噸，9月部分復產產線繼續放量。

大陸工信部等六部門甫於8月19日聯合召開光伏（太陽能）產業座談會，進一步規範產業競爭秩序，要求遏制低價無序競爭，健全價格監測和產品定價機制，打擊低於成本價銷售等違法違規行為。

隨著太陽能反內捲行動的開啟，矽料期貨、現貨市場紛紛大漲。隆基綠能相關負責人認為，在當前全行業虧損的背景下，政策驅動供給側出清後，產業鏈價格有望企穩回升。政策組合拳為太陽能行業注入供給側改革強心劑，為優質的太陽能企業帶來價格修復、技術溢價、行業整合的三重利多。

TCL 達人 人民幣

延伸閱讀

中國太陽能產業危機 行業籲地方政府規範招商引資

黃仁勳：希望各種形式的能源都能夠被探索 台積電前景光明

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

指風電、太陽能是「世紀騙局」 川普：不再批准開發

相關新聞

陸續追H20後門 央視批助美竊密

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，指輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程...

輝達漸停產H20 為陸準備新晶片

紐約時報廿二日報導，在輝達與川普政府達成協議，支付費用以獲得對中國大陸出口半導體許可的數周後，該公司已開始逐步停止為中國...

中國移動大訂單 全用國產晶片

為了打破輝達在大陸ＡＩ市場的壟斷，大陸國產的崑崙芯獲得中國移動二○二五年至二○二六年人工智慧通用計算設備（推理型）集中採...

陸反內捲 鎖定電商平台…要求不得強制店家以低於成本價格銷售商品

大陸官方再提出反內捲措施，這次鎖定的是電商平台企業及平台內經營者。大陸國家發改委、市場監管總局、國家網信辦等三部委起草《...

華為雲大整合強攻AI…裁撤多個部門 力拚今年獲利

華為雲CEO張平安22日宣布組織架構調整，多個部門被裁撤整合，將聚焦AI領域。一位知情人士表示，此次調整的重點是加大戰略...

央視：H20晶片有「後門」

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，更點名輝達算力晶片「追蹤定位」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。