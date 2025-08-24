供過於求…陸太陽能五強上半年慘澹 共虧733億元

受產品嚴重供過於求、產品價格大幅走低等影響，大陸太陽能五大上市企業包括通威股份、隆基綠能、TCL中環、天合光能、晶澳科技，公布今年上半年財報顯示，五家企業全部陷入虧損，合計虧損達人民幣173億元（約合新台幣733億元）。

其中，矽料龍頭通威股份虧損最大達人民幣49.55億元，較去年同期虧損擴大58.35%。通威股份表示，太陽能產業嚴重供過於求仍未得到充分解決，各環節產品價格進一步下探至歷史低點，產業主要企業仍處於虧損狀態。

矽片龍頭TCL中環，上半年虧損達人民幣42.42億元，虧損擴大38.48%，主要原因是產品價格大幅走低，太陽能材料業務板塊出現經營虧損；天合光能和晶澳科技則分別虧損人民幣29.2億元和人民幣25.8億元，大降654.47%和195.19%。

隆基綠能上半年虧損人民幣25.69億元，較去年同期虧損52.3億元減少虧損約一半。該公司介紹，受太陽能產業主要產品市場銷售價格跌破行業成本線的競爭環境影響，經營仍為虧損、增量不增收。

財新網指出，目前太陽能領域「反內捲」的關鍵在於上游矽料率先去產能，但市場對於控產整合抱有高預期，談判併購的難度增大，產量甚至愈去愈多。中國有色金屬工業協會硅業分會報告顯示，7月大陸多晶矽產量月增5.7%至10.78萬噸，8月預計月增16%至12.5萬噸，9月部分復產產線繼續放量。

大陸工信部等六部門甫於8月19日聯合召開光伏（太陽能）產業座談會，進一步規範產業競爭秩序，要求遏制低價無序競爭，健全價格監測和產品定價機制，打擊低於成本價銷售等違法違規行為。

隨著太陽能反內捲行動的開啟，矽料期貨、現貨市場紛紛大漲。隆基綠能相關負責人認為，在當前全行業虧損的背景下，政策驅動供給側出清後，產業鏈價格有望企穩回升。政策組合拳為太陽能行業注入供給側改革強心劑，為優質的太陽能企業帶來價格修復、技術溢價、行業整合的三重利多。