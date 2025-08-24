DeepSeek 登上陸製特斯拉

快訊

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
全新上市的特斯拉Model Y L車型將搭載豆包大模型與DeepSeek模型。 （網路照片）
特斯拉也開始導入大陸國產大模型。特斯拉與字節跳動旗下「火山引擎」近日達成合作，由火山引擎為特斯拉智慧座艙交互體驗部分提供大模型服務。全新上市的特斯拉Model Y L車型將搭載字節跳動旗下的豆包大模型與DeepSeek模型，不過還是比大陸車企晚了半年。

第一財經日報報導，根據特斯拉中國官網更新的「特斯拉車機語音助手使用條款」顯示，全新上市的特斯拉Model Y L車型，將搭載豆包大模型與DeepSeek模型，兩款模型均透過火山引擎接入。

其中，豆包大模型將承擔語音命令功能，例如導航設定、媒體播放操控、空調溫度調節等，同時還具備車主手冊查詢功能；DeepSeek模型提供AI語音閒聊服務。

Model Y L是特斯拉上海超級工廠出品的旗艦車型，該車是一款六人座豪華純電SUV，具有超長續航、超大空間和更高級的內飾。特斯拉中國官網於8月19日上線Model Y L車型，人民幣33.9萬元起售，預計交付時間今年9月。

目前大陸純電六座SUV競爭激烈，多家車企早在半年前就已經發布相關產品，例如蔚來的全新ES8、樂道L90，以及理想的首款純電SUV理想i8等。特斯拉Model Y L接入大陸國產大模型，無疑會增加新產品的當地競爭力，更加適合大陸消費者的使用需求。

不止是特斯拉，BMW等跨國車企也在與大陸科技企業加強相關合作。今年3月26日，BMW宣布與阿里巴巴集團深化戰略合作，基於阿里通義AI大模型，聯合開發AI引擎，將應用於大陸市場的BMW新世代系列車型。

此次戰略合作，主要聚焦在AI大模型、智慧語音交互等前沿技術領域。基於通義大模型和斑馬元神AI，全新BMW智慧個人助理採用BMW與阿里共同開發的AI引擎，計畫搭載於大陸生產的BMW新世代系列車型上，預計2026年在大陸市場交付。AI引擎支援的智慧座艙及智慧出行交互場景，已於今年4月首次亮相上海車展。

語音交互功能是目前大模型上車的普遍應用場景，目前汽車品牌選擇將搭載大模型應用於智慧座艙的語音助手當中，以強化語音助手對使用者自然語言的理解，而非簡單識別命令。

除了與第三方供應商合作，部分大陸汽車品牌選擇自研路線。例如理想汽車自主研發了Mind GPT認知大模型，將應用於智慧座艙助手「理想同學」。

BMW 語音 特斯拉

