陸續追H20後門 央視批助美竊密

繼人民日報、環球時報等大陸官媒後，大陸央視也發布節目，揭發批評美國晶片的「後門」隱患，指輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟。大陸官媒接二連三批判輝達晶片，為輝達Ｈ20後續進入大陸市場蒙上陰影。

輝達執行長黃仁勳廿二日快閃訪台，當被問及銷陸降規版Ｈ20的議題，他表示很感謝川普政府願意許可該公司的Ｈ20晶片銷陸，而中國政府詢問了一些關於晶片是否有安全性疑慮後門的事情，該公司也明白回應Ｈ20從來沒有這樣的後門存在，希望這樣的答案會使其放心，並正持續與其溝通，希望問題可以獲得解決。

大陸央視國防軍事頻道最近播出「礪劍」節目，指今年五月美國議員提出一項法案，要求美國商務部強制美國晶片企業，在受出口管制的晶片中加入「後門」，其中包括輝達旗下的Ｈ20晶片。

報導指出，「後門」主要分為三類：「惡意自帶」、「後期破解」和「暗中植入」，其中輝達在高端算力晶片領域具有壟斷地位，「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟。

報導引述大陸網路安全專家閆懷志表示，美方在晶片裡「留後門」，就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝一把「電子鑰匙」。這把「鑰匙」能隨時打開你家的門，甚至直接「鎖死」門，本質就是在晶片裡插入「隱形內鬼」，聽從美國指令竊取信息或強制關機。

央視專題形容這是典型的「技術霸權」，指過去美國靠軍力控制世界，現在則用晶片、軟體、互聯網這些「看不見的工具」妄圖達到同樣目的。後門技術如果被濫用，後果堪比遞「遙控器」給別人控制國家命脈，美國人可隨時切斷電力、癱瘓通信，甚至操控軍備。

央視旗下公眾號「玉淵譚天」最早在八月十日發文指控「美國給晶片安後門」，宣稱輝達Ｈ20晶片完全可以實現「遠程關閉」功能，包括設定電壓、定時等條件讓晶片自動關閉。還批評Ｈ20晶片對於中國來說「既不環保、也不先進、更不安全。」接著，人民日報、環球時報都跟進批評質疑，並稱，中國作為消費者可以不買這種晶片。