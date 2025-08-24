聽新聞
中國移動大訂單 全用國產晶片

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

為了打破輝達在大陸ＡＩ市場的壟斷，大陸國產的崑崙芯獲得中國移動二○二五年至二○二六年人工智慧通用計算設備（推理型）集中採購項目，價值人民幣數十億的晶片訂單。整個集中採購專案全部採用大陸國產。

崑崙芯前身為百度智慧晶片及架構部的半導體設計公司。

路透報導，崑崙芯廿一日發聲明稱，公司會向新華三技術和中興通訊等中國移動的一線供應商，提供與ＣＵＤＡ生態系統相容的晶片。

ＣＵＤＡ是輝達開發的軟硬體統一計算架構（Compute Unified Device Architecture），公司聲稱，這筆訂單價值人民幣數十億，但聲明裡沒有披露具體金額。

結合本次集中採購，發現中國移動ＡＩ布局正朝著推理方向加速轉變。在今年上半年業績說明會上，中國移動副總經理陳懷達表示，在算力資源布局層面，將調整訓練推理比例，從以訓練為主到以推理資源布局為主。

