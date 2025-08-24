輝達漸停產H20 為陸準備新晶片

紐約時報廿二日報導，在輝達與川普政府達成協議，支付費用以獲得對中國大陸出口半導體許可的數周後，該公司已開始逐步停止為中國市場設計的Ｈ20晶片的生產，並著手開發性能更強大的後續產品。

輝達執行長黃仁勳廿二日在台灣說，正推出一款針對人工智慧（ＡＩ）資料中心的新產品，這是其最尖端晶片的改良版本，為了符合美國政府要求，性能有所降低。他還說，正尋求川普政府批准銷售這款晶片，這當然取決於美國政府，「我們正與他們對話，但現在判斷結果為時尚早」。

兩位知情人士說，輝達已要求供應商逐步停止Ｈ20生產，這款晶片專為中國市場設計。北京不鼓勵中企使用，警告這些晶片恐存在後門安全風險。輝達發言人則說，「我們持續管理供應鏈以應對市場狀況」。

輝達對中國市場的計畫在華府引發分歧，川普政府與部分國會領袖在全球ＡＩ晶片銷售問題上意見不一。由於這些晶片用於建構ＡＩ系統，美國政府一直權衡是否限制銷售，以確保美企在ＡＩ競賽中領先中國，防止共軍利用這些晶片。

四月川普禁止輸中Ｈ20，但七月改弦更張並達成協議，讓輝達支付百分之十五的銷售額作為條件恢復出口。

川普日前還說，願考慮讓輝達銷售Ｈ20後續產品，但前提是其性能性能降低百分之卅至百分之五十。

美國智庫蘭德公司研究員海姆分析，即使性能降低百分之五十的Blackwell B300晶片，其表現仍優於OpenAI等公司去年用於訓練聊天機器人的晶片，超出拜登政府對中國銷售晶片的性能門檻。部分國會領袖批評川普政府的政策轉向，並對允許銷售比Ｈ20更強大的晶片感到擔憂。

輝達在中國面臨獨特挑戰。七月中國網路監管機構召見輝達，質疑其晶片恐存在後門功能，讓遠程能追蹤或關閉晶片。

黃仁勳的出訪反映出輝達在全球地緣政治的微妙處境。他日前在亞洲拜訪供應商後，廿五日將赴華府出席會議。他在台北說，正與中國官員對話，試圖緩解他們對安全風險的擔憂，並強調輝達的ＡＩ晶片絕無後門。