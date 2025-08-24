陸8月製造業 PMI 受反內捲及災害增多等影響 估萎縮

中國大陸國家統計局將於31日發布2025年8月採購經理指數（PMI）運行情況，其中，製造業PMI此前連續四個月落入收縮區間，分析認為，受反內捲及災害天氣增多等影響，預計8月PMI將繼續處於榮枯線以下。

大陸7月製造業PMI跌至49.3，低於市場預期，且連續四個月落入收縮區間，今年4到6月製造業PMI分別是49.0、49.5、49.7。針對7月製造業PMI下跌，大陸官方解讀稱主要受製造業進入傳統生產淡季，部分地區災害等因素影響。

路透此前引述經濟學人智庫中國高級經濟學家徐天辰看法，展望後期走勢，8月製造業PMI或受兩方面因素影響，一是「反內捲」持續展開，上游原材料和部分下游行業生產承壓；二是近期災害天氣增多或對地區經濟運行存在擾動。