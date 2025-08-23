快訊

目標今年盈利！華為雲裁撤整合多部門 聚焦AI領域

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為雲CEO張平安22日發文宣布組織架構調整，多個部門將被裁撤整合，將聚焦AI領域。。路透
華為雲CEO張平安22日發文宣布組織架構調整，多個部門將被裁撤整合，將聚焦AI領域。一位知情人士表示，此次調整的重點是加大戰略產業投入，也就是AI領域，並收縮非戰略產業，以提升組織效率。

新浪科技報導，此次調整中有多個部門被裁撤整合，調整後將聚焦「3+2+1」業務，「3」包括通算、智算、存儲，「2」包括AI PaaS、資料庫，「1」主要是安全。

AI PaaS即人工智慧平台即服務，是一種基於雲端的服務模式，專門用來開發、訓練、部署及管理AI應用。它結合雲端平台即服務（PaaS）的靈活性與AI技術的強大能力，讓企業及開發者可以更輕鬆地打造AI解決方案。

快科技報導，一位消息人士稱，華為雲在 2024 年處於虧損狀態，今年的目標是實現盈利，因此決定專注 AI 領域。此次架構調整可能會涉及人員裁撤，但具體比例尚不清楚。

值得一提的是，在 2025 年 6 月，華為雲高管有多人發生職位變動，涉及人員包括華為雲中國區總裁張修征，華為雲中國副總裁、AI 解決方案部部長張東生，華為雲 CMO 張鵬以及華為雲廣東總經理徐衛星等。

這次動屬於華為內部正常的三年輪崗。由於華為雲先前組織變動，不少人的三年任期在相近時間期滿，所以出現多人職位變動的情況。

回顧過往，華為於2020 年 1 月成立雲與計算BG；之後在 2021 年 4 月，華為雲與計算 BG 撤銷，一部分業務回歸 ICT 產品線，另一部分則獨立為華為雲公司。

