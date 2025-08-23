快訊

華為電動車標示2025年9月製造 網譏「遙遙領先」

中央社／ 台北23日電
家庭智慧旗艦SUV鴻蒙智行問界M8。（取材自微博）
即將上市的華為系電動汽車問界M8，近日被曝其中一輛銘牌竟然標示製造年月為2025年9月。對於華為系出現預製車、未來車，許多中國大陸網友引用華為常務董事余承東的口頭禪，譏為「遙遙領先」。

問界M8是華為與賽力斯汽車聯合設計的休旅車，其中華為深度參與智慧化系統及核心技術創新，而整車設計由雙方共同完成。

問界M8純電動版即將在25日上市，已吸引大批訂單。

綜合熱點科技、電車界等陸媒，汽車網紅「懂車老王 」20日在微博發布截圖顯示，一輛問界M8純電5人座長續航版的銘牌顯示車輛製造年月為2025年9月。

他說，是在瀏覽汽車之家網站意外發現的，疑惑現在8月，銘牌是9月生產的，「怎麼做到的？」

這輛問界M8電動車標示的製造年月，比實際時間提前一個多月，而且現在還沒到9月。目前該銘牌照片已被汽車之家刪除，但截圖仍在網路熱傳，引發廣泛質疑。

對此，賽力斯官方電話無人接聽，也未發布任何聲明解釋。

口碑與銷路俱佳的華為系竟然出現「預製車」，中國汽車經銷商們表示難以置信。一名汽車經銷商老闆說，通常而言，8月到車行的現車，最新也是6月至7月生產的，沒有見過標示9月生產的車。

另一名經銷商則推測可能是車企特殊的生產策略：「不排除有些品牌預測某款車型會火，也可能提前生產，貼好銘牌，營造當月直接提車的效率。」

報導說，這種提前標示製造日期的做法在汽車業極為罕見，因為這涉及到車輛生產記錄的準確性和透明度。

這並非問界M8首次陷入爭議。今年5月，問界M8就曾在出廠合格證鬧過「烏龍」，官方宣稱部分車型搭載三元鋰電池，可是出廠合格證上卻標示為磷酸鐵鋰電池，最後官方回應是「印製錯誤」。

報導說，從電池類型「張冠李戴」到製造日期「穿越未來」，問界在車輛資訊標示接連出現低級失誤，難免讓人對其品控流程產生疑慮。

在微博，許多大陸網友引用華為常務董事余承東的口頭禪「遙遙領先」大加嘲諷。有人嘆，「聽說過預製菜，沒想到預製車也出來了」；有人說，「車的合格證、出廠時間都不能信了，還有什麼可以信，太恐怖了」；還有人反問：「到底還有什麼東西是假的？」

