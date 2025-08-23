指控「離職前偷63份文件」蘋果提告前員工和手機商Oppo竊商業機密

蘋果公司將大陸智慧手機製造商 Oppo告上法院，理由是Oppo挖走Apple Watch團隊中1名高薪成員，並慫恿他為加入Oppo後的新職務竊取商業機密。

彭博報導，根據蘋果在加州聖荷西聯邦法院提交的訴狀，感測系統架構師Chen Shi在今年6月離開蘋果前，曾暗中存取了蘋果健康感測技術的機密文件，並提供給Oppo，以幫助Oppo開發1款競爭性的穿戴式裝置。

蘋果指出，為隱瞞自己即將受聘於直接競爭對手的事實，Chen Shi安排並參加了數十場與Apple Watch技術團隊成員的一對一會議，以了解他們正在進行的研究。

蘋果稱，就在離開蘋果前3天的晚上，Chen Shi從一個受保護的Box資料夾中下載了63份文件。然後在他離開蘋果公司的前1天，他把這些文件轉移到了1個USB隨身碟。

蘋果進一步指出，Chen Shi為隱瞞自己跳槽 Oppo的事實，向蘋果公司的同事謊稱自己將返回大陸照顧年邁的父母。

蘋果表示，Chen Shi違反了保密和智慧財產權協議，而Oppo知情、並鼓勵Chen Shi的行為。

蘋果在訴狀中指出，Chen Shi在離開蘋果前，曾以中文訊息告訴Oppo 健康事業部副總裁，他「正在審閱各種內部資料，並進行大量一對一會議，努力蒐集盡可能多的資訊，之後會與大家分享。」而這名Oppo高層回覆「好」，並傳送了一個「OK」表情符號。