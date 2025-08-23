傳大陸買下波音空巴千架飛機 彭博揭大陸國產客機「這困境」

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國商飛今年可能無法按計畫交付約75架飛機。圖為中國商飛上海飛機設計研究院展示C919（左）、C929的樣機。新華社
中國商飛今年可能無法按計畫交付約75架飛機。圖為中國商飛上海飛機設計研究院展示C919（左）、C929的樣機。新華社

大陸在汽車和高鐵等領域，已經成功趕超西方工業技術。但製造民航客機依然是弱項，特別是依賴西方製造零組件。本周有消息傳出，大陸航空公司打算向波音公司和空中巴士訂購近千架新飛機，讓這一困境再次浮出水面。

彭博報導，自2008年成立以來，中國商飛累計交付飛機不到200架，用戶主要為同屬國企的大陸航空公司。為了減少對客機「雙寡頭」空巴、波音的依賴，大陸已努力多年，並投入數十億美元的資金。

但事實上，中國商飛今年可能無法按計畫交付約75架飛機。彭博認為，「任何新增的波音或空巴窄體（單走道）客機訂單，都將對中國商飛的雄心造成打擊。」

由於C919高度依賴西方製造的零組件，包括來自美國的零組件。在華盛頓與北京針鋒相對的關稅和貿易爭端中，總部位於上海的中國商飛，一向是被針對的目標。

先前，美國限制對中國大陸出口噴氣發動機等關鍵零組件，殃及中國商飛的增產計畫。單走道客機C919主要採用其他製造商的定製版零組件，例如法美合資企業CFM國際公司提供的發動機。

據航空諮詢公司Cirium，中國商飛計畫今年製造並交付多達75架飛機。截至8月中旬，該公司今年僅向大陸客戶交付5架C919飛機。大陸三大航空公司——國航、南航和東航，預計中國商飛今年將交付合計32架C919飛機。

另外，中國商飛另款已投入營運的飛機，是體型較小的支線飛機C909，同樣主要由大陸航空公司以及印尼TransNusa航空運營。

航空諮詢公司Cirium資深評估經理奧隆加（Lionel Olonga）表示，「中國商飛對空巴和波音而言目前仍是替補角色。到2030年代中期，它可能具備足夠產量，讓航空公司在更新單走道飛機時可能會轉向C919。」

新加坡Alton航空諮詢公司董事Alan Lim表示，客機的研發和生產是難度最高的領域之一，而中國商飛仍是該領域的一個新手；從長遠來看，隨著C919累積安全運營記錄，它可能具備挑戰「雙寡頭」壟斷的潛力。

