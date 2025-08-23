中國股市熱經濟冷 分析指流動性推動漲勢

快訊

中央社／ 台北23日電

陸股滬指近日屢創10年新高，成交量也維持在高位。分析認為，中國經濟放緩的基本面並沒有改變，這波行情主要是由資金流動性和宏觀敘事支撐市場情緒。股市漲勢能否持續，要看是否會有進一步的刺激政策。

上海證券交易所綜合股價指數（上證指數、滬指）22日收盤突破3800點，再創10年新高。滬深京三市成交額連續第8個交易日突破人民幣2兆元（約新台幣8.4兆元），創下A股的紀錄；去年11月，A股市場成交額曾連續7天達2兆元以上。

根據微信公眾號「首席經濟學家論壇」今天發布的文章，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指出，大摩自由流動性指數自6月起已由負轉正，顯示可用於金融投資的流動性有所改善。

今年上半年A股市場凈流入資金約人民幣1.5兆元（約新台幣6.3兆元）至1.7兆元，其中有1/3來自保險公司的資金配置，這主要得益於4月國家金融監督管理總局對險資權益資產配置比例上限的上調。另外，來自散戶的凈資金流入規模則有4000至5000億元，占比不到3成。

他指出，中國8月的經濟似在放緩，搶出口正在退坡，汽車和家電的銷售仍在下跌，但流動性、反內捲（反對惡性低價競爭）和促消費等政策卻支撐市場敘事。

蓮華資管首席投資官洪灝也認為，今年以來，銀行系統新增超過5兆元的存款，預示著市場流動性很好；另外，由於債券市場表現令人失望，資金將持續從固定收益市場轉向股市。

根據財經媒體「六里投資報」，洪灝近日在一場對談中表示，當前陸股上漲態勢很可能持續一段時間，因為散戶的資金還沒有大規模進來，現在主要是機構資金。

但他認為，市場目前仍然缺乏基本面支撐，要讓漲勢持續得更久，需要看到一些政策支持。「市場是在押注當局會像去年9月那樣，出台某種刺激政策來維持漲勢。」

他認為目前當局的考量是，因為房地產市場太糟糕了，需要某種資產價格上漲來提振消費。到9、10月份左右，應該會在政策層面看到更多細節。

