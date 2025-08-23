水泥攪拌車撞毀小米YU7 車主稱即使雷軍送他車也不會要
大陸內蒙赤峰日前發生1起水泥攪拌車逆向撞毀小米YU7汽車事故，引發網上討論，事故中的小米YU7車主23日發布影片表示，「即使雷總（小米董事長雷軍）送我車也不會要。」
快科技報導，據車主介紹，事故發生後，他因日常愛好拍攝的相關影片，受到大量關注，隨之而來的還有各種爭議聲音。
有網友質疑他「借事故拍影片博眼球」，甚至猜他「想藉機向雷軍索要新車」。對此，車主在影片中鄭重澄清：「拍抖音是我堅持了5、6年的愛好，有2、3個帳號各有萬把粉絲，從不是因為這起事故才開始操作。」
針對「索要新車」的評論，車主態度堅定的說，「這事兒和小米企業沒有任何關係。事故後人家第一時間來人關懷，大老遠來看我們，我們心裡已經很感激了。就算雷總真要送我車，我也不會要，不義之財不可取。」
影片最後，車主還略帶調侃地回應某些車更耐撞的評論，「如果有人覺得別的車好、別的車牛，不妨買一款去撞一撞、試一試。」
從車主發布的影片來看，他於8月16日提了小米YU7新車，8月19日在內蒙赤峰自駕旅遊途中，遭到逆向的水泥攪拌車撞擊。
令人意外的是，儘管衝擊力驚人，但小米YU7的A柱、B柱及乘員艙結構均未變形，車門可正常開啟，車主安然無恙。事後，小米YU7車主直呼：「小米救了我一命。」
這位小米YU7車主22日在社交平台發影片稱，特別感謝小米公司派人來看望，「在我們出事故時，第一時間聯繫我們，驅車900公里來看望我們，並幫我們來處理事故後面所有的事情，讓我們在遙遠的外地感受到溫暖。」該車主說道，「如果我再選擇的話，下次我還會再買小米。」
