「騰籠換鳥」推動嵐圖汽車港股上市 東風將完成私有化退市

在港交所上市的東風集團股份發布公告稱，子公司嵐圖汽車將以介紹上市方式登陸港股，東風集團股份將同步完成私有化退市。

上海證券報報導，東風集團股份介紹，與先前央國企私有化交易不同，本次東風集團股份宣布「嵐圖介紹上市+東風集團股份私有化退市」的創新性交易方案，將強化東風戰略布局，樹立改革創新新標竿。

根據公告，本次交易採用 「股權分派 + 吸收合併」 的組合模式，兩大核心環節互為前提、同步推進。在第一環節，東風集團股份將持有的嵐圖汽車 79.67% 股權，按持股比例向全體股東分派，隨後嵐圖汽車以介紹上市方式登陸香港聯交所。

在第二環節，東風汽車股份在境內全資子公司東風汽車集團（武漢）投資有限公司作為吸併主體，向東風集團股份的控股股東東風汽車支付股權對價，向其他小股東支付現金對價，實現對東風集團股份的100%控制。

嵐圖汽車本次港股上市後，在進一步拓寬融資管道、提升品牌形象、拓展國際事業的基礎上，憑藉其領先的技術、優質的產品以及廣闊的市場前景，有望進一步激發公司價值創造能力，充分釋放價值增長潛力。

本次交易採用嵐圖汽車股權+現金對價支付，總體收購價格為每股10.85港元，其中現金對價每股6.68港元，嵐圖股權對價每股4.17港元。

證券日報報導，北京艾文智略投資管理有限公司首席投資官曹轍表示，對中小股東而言，「現金+股權」雙重選擇頗具誠意，現金對價提供確定性回報，股權分派啟動價值實現，嵐圖汽車上市助力價值創造。

曹轍指出，收購對價含現金與嵐圖股權，保障股東獲確定收益，並有機會分享嵐圖成長紅利。該兼顧國有資產價值重塑與股東利益的平衡思路，對央國企資本運作優化股東回報體系、穩定投資者信心等，存在啟示價值。

實際上，近年東風集團股份的估值表現持續處於低位，股票市值長期顯著低於淨資產水準。東風集團股份目前處於停牌狀態，截至2025年7月31日，公司總市值為391.2億港元，收盤價為每股4.74港元，PB僅為0.25倍。

受此低迷估值狀況的制約，東風集團股份自上市以來始終未能開展股本再融資業務，H股上市平台的融資功能已基本喪失。造成這一局面的原因，除了港股市場對長期存在的低估值桎梏外，還與公司自身屬性密切相關。

作為控股型企業，東風集團股份體內資產類型繁雜，導致估值邏輯較為複雜，投資者難以全面、充分地發掘其潛在投資價值。此外，儘管旗下嵐圖汽車近年來市場表現尚可，但這一業務亮點在東風集團的整體估值中始終未能得到有效體現。