管控流向！陸要求稀土生產企業 應建立稀土產品流向紀錄制度
大陸3部門發布「稀土暫行辦法」，表示稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月10日前將上月度稀土產品流向資訊，錄入工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。
有分析指出，透過對稀土的開採、冶煉分離進行總量調控，可以更加有效地控制這一戰略資源，為國家經濟和國防安全提供保障，並在國際競爭中占據優勢的戰略地位。
陸媒證券時報22日報導，大陸工信部、國家發改委、自然資源部發布「稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法」。提到稀土生產企業應當嚴格遵守法律、行政法規和國家有關規定，在總量控制指標範圍內從事稀土開採和稀土冶煉分離。稀土生產企業對本企業總量控制指標執行情況負責。
「暫行辦法」明確表示，稀土生產企業由工業和資訊化部會同自然資源部確定。除確定的企業外，其他組織、個人不得從事稀土開採和稀土冶煉分離。
此外，稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向資訊，並於每月10日前將上月度稀土產品流向信息，錄入工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。縣級以上人民政府工信部、自然資源主管部門應當加強對總量控制指標執行情況等的監督檢查，依法查處違法行為。
「暫行辦法」還提到，稀土生產企業違反規定受到行政處罰的，核減下一年度總量控制指標。
國金證券認為，總量調控政策落地後，將拉開稀土行業供給側改革序幕，後續或伴隨系列政策和行業整合。在全球政策波動的背景下，稀土的戰略價值將進一步提升，行業基本面也處於底部回升階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言