管控流向！陸要求稀土生產企業 應建立稀土產品流向紀錄制度

大陸3部門發布「稀土暫行辦法」，表示稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月10日前將上月度稀土產品流向資訊，錄入工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。

有分析指出，透過對稀土的開採、冶煉分離進行總量調控，可以更加有效地控制這一戰略資源，為國家經濟和國防安全提供保障，並在國際競爭中占據優勢的戰略地位。

陸媒證券時報22日報導，大陸工信部、國家發改委、自然資源部發布「稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法」。提到稀土生產企業應當嚴格遵守法律、行政法規和國家有關規定，在總量控制指標範圍內從事稀土開採和稀土冶煉分離。稀土生產企業對本企業總量控制指標執行情況負責。

「暫行辦法」明確表示，稀土生產企業由工業和資訊化部會同自然資源部確定。除確定的企業外，其他組織、個人不得從事稀土開採和稀土冶煉分離。

此外，稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向資訊，並於每月10日前將上月度稀土產品流向信息，錄入工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。縣級以上人民政府工信部、自然資源主管部門應當加強對總量控制指標執行情況等的監督檢查，依法查處違法行為。

「暫行辦法」還提到，稀土生產企業違反規定受到行政處罰的，核減下一年度總量控制指標。

國金證券認為，總量調控政策落地後，將拉開稀土行業供給側改革序幕，後續或伴隨系列政策和行業整合。在全球政策波動的背景下，稀土的戰略價值將進一步提升，行業基本面也處於底部回升階段。