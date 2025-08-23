中國太陽能產業危機 行業籲地方政府規範招商引資

快訊

中央社／ 台北23日電

低價競爭下，中國太陽能產業的虧損和裁員不斷擴大。中國光伏（太陽能）行業協會昨天發布倡議，表示切實加強行業自律，並呼籲地方政府要守法，嚴格規範招商引資，防範阻礙產能出清行為。

根據路透社報導，中國5家太陽能龍頭企業2024年共裁員8.7萬人，占總員工數31%；而2024年太陽能產業虧損600億美元，顯示中國政府曾經仰賴帶動經濟的太陽能產業，正面臨價格下跌及巨大損失。

界面新聞報導，中國光伏行業協會22日發文稱，受各方面複雜因素影響，行業供需矛盾突出、市場無序競爭加劇。綜合整治「內捲式」競爭（無效益的過度競爭）事關國家和產業發展大局，太陽能行業將切實加強行業自律，共同維護公平競爭、優勝劣汰的市場秩序。

中國光伏行業協會提出的倡議包括：企業守法，堅決抵制以低於成本的價格開展惡性競爭。電站企業的招投標規則要降低價格權重，提高技術評標權重。

此外，企業要根據市場供需實際情況生產，加強產銷銜接，堅決抵制違反市場經濟規律和法律法規盲目擴產增產。合理規劃海外投資和市場布局，嚴格遵守國際規則和市場秩序。

同時，該協會也積極呼籲地方政府嚴格落實反壟斷法、公平競爭審查條例等法律法規和全國統一大市場建設相關政策文件，規範招商引資行為，防範阻礙產能出清的行為。

這些倡議意味著，在政府不干預的情況下，未來一段時間內，太陽能企業減產、甚至關廠與破產的數量還會增加。

根據路透社報導，2024年以來，中國已有超過40家太陽能企業下市、破產或被收購。

