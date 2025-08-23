全採購大陸國產！中國移動向陸晶片商訂購人民幣數十億元晶片

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為了打破輝達在大陸AI市場的壟斷，中國移動2025年至2026年人工智慧通用計算設備（推理型）集中採購項目，全部採用大陸國產。中新社
為了打破輝達在大陸AI市場的壟斷，中國移動2025年至2026年人工智慧通用計算設備（推理型）集中採購項目，全部採用大陸國產。中新社

為了打破輝達在大陸AI市場的壟斷，崑崙芯獲得中國移動2025年至2026年人工智慧通用計算設備（推理型）集中採購項目，價值人民幣數十億的晶片訂單。整個集中採購專案全部採用大陸國產。

崑崙芯前身為百度智慧晶片及架構部的半導體設計公司。

路透報導，崑崙芯21日發聲明稱，公司會向新華三技術和中興通訊（ZTE）等中國移動的一線供應商，提供與CUDA生態系統相容的晶片。CUDA是輝達開發的軟硬體統一計算架構（Compute Unified Device Architecture），公司聲稱，這筆訂單價值人民幣數十億，但聲明裡沒有披露具體金額。

北京商報報導，本次集採圍繞「類CUDA生態」及「CANN生態」的AI通用計算設備展開。在「類CUDA生態」標段中，基於昆侖芯的AI伺服器產品表現突出，在標包1、標包2、標包3中分別拿下70%、70%、100%的市占，3個標包均排名第一，中標訂單規模達十億級。

通信世界報導，綜合來看，此次集採金額超過人民幣50億元，標包1、標包2、標包3和標包4為類CUDA生態設備，總含稅價超人民幣17億元；標包5和標包6為CANN生態設備，總含稅價約人民幣34億元。

就中標廠商來看，前四個標包由中興通訊、新華三、浪潮等3家傳統伺服器廠商中標；後2個標包則由河南崑崙、華鯤振宇、長江計算、寶德電腦、軟通電腦、華啟智慧等多家昇騰算力廠商中標。

報導提到，結合本次集採（集中採購），可以發現中國移動AI布局正朝著推理方向加速轉變。在2025年上半年業績說明會上，中國移動副總經理陳懷達表示，在算力資源布局層面，將調整訓練推理比例，從以訓練為主到以推理資源布局為主。

北京 推理 人民幣

