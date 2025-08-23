快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

專利鏡頭涉侵權大立光 榮耀智慧機遭印度禁售

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
遭大立光告專利鏡頭侵權，榮耀200系列手機在印度禁止銷售。圖為榮耀手機位於上海的旗艦店。 記者林宸誼／攝影
遭大立光告專利鏡頭侵權，榮耀200系列手機在印度禁止銷售。圖為榮耀手機位於上海的旗艦店。 記者林宸誼／攝影

印度Singh & Singh律師事務所20日公布一起代理台灣鏡頭大廠大立光（3008），涉及大陸手機廠商榮耀專利侵權案的判決結果。印度法院發布臨時禁令，禁止被告榮耀及任何代理人從事榮耀200系列智慧手機，或任何其它侵犯專利的產品要約銷售、銷售、分銷、廣告宣傳、進口等行為。

企業專利觀察（PRIP Research）報導，Singh & Singh律所在本案中代表專利權人大立光。根據該律所對案件的整體描述，本案是由大立光發起，目的限制榮耀200系列手機中，未經授權使用專利鏡頭技術。

基於大立光提交的測試分析報告、拆解報告及權利要求映射圖表，德里高等法院初步認定了被告侵犯大立光的三項專利：IN395754（“IN’754”），IN395095（“IN’095”）和IN363203（“IN’203”）。這些專利主要涉及5P透鏡技術。法院認為，榮耀200型號的超廣角攝像頭、主攝像頭和自拍照攝像頭的鏡頭組件，被發現侵犯了上述專利。

Singh & Singh律師事務所表示，由於被告在已獲提前送達通知的情況下仍未出庭，法院於是作出單方臨時禁令，禁止被告及其任何代理人從事榮耀200系列智慧手機，或任何其他侵犯本案專利的產品的要約銷售、銷售、分銷、廣告宣傳、進口等行為。

專利 廣告 印度

延伸閱讀

中藥材進口拓管道 衛福部推印度藥用植物調查

最便宜方案138元！ChatGPT活躍用戶暴增 OpenAI將設印度辦事處

只是冷和平？王毅剛走、印度試射可打擊「全中國」的導彈

遭大立光告專利鏡頭侵權 陸榮耀200系列手機在印度禁止銷售

相關新聞

A 股強漲 滬指創十年新高、滬深兩市成交量衝10.6兆元

大陸A股昨（22）日開高走高，滬指大漲1.45%站上3,800點整數關卡，續創十年新高，主因盤中傳出輝達H20晶片停產消...

專利鏡頭涉侵權大立光 榮耀智慧機遭印度禁售

印度Singh & Singh律師事務所20日公布一起代理台灣鏡頭大廠大立光，涉及大陸手機廠商榮耀專利侵權案的判決結果。...

南韓股民捧場大買A+H股 八個月內持倉量增近三成

韓國證券存托結算院（KSD）旗下SEIBro的數據顯示，以成交金額計算，今年以來大陸位列南韓股民最喜愛的海外市場的第二名...

看好通用AI趨勢 智元要造10萬台機器人催生「下一代海量智慧終端機」

智元機器人董事長鄧泰華表示，全球正處於「具身智慧大爆發的前夜」，人工智慧加速朝著AGI邁進，2025年具身智慧將迎來商用...

人行放錢 連六月加碼

中國人民銀行昨（22）日公告，為保持銀行體系流動性充裕，人行將於8月25日開展人民幣6,000億元（約新台幣2.5兆元）...

不靠輝達！DeepSeek新AI模型與國產晶片相容 陸半導體股大漲

中國大陸晶片製造類股22日大漲，由寒武紀科技公司上漲20%領軍，在香港上市的中芯國際及華虹半導體也分別上漲10%及18%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。