快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

人行放錢 連六月加碼

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行昨（22）日公告，為保持銀行體系流動性充裕，人行將於8月25日開展人民幣6,000億元（約新台幣2.5兆元）中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年期，由於當月有人民幣3,000億元MLF到期，這意味著MLF淨投放量達3,000億元（約新台幣1.25兆元），為連續第六個月加量續做。

澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人行在5月降準釋放長期流動性1兆元之後，近三個月中期流動性持續處於淨投放狀態，且8月淨投放規模顯著擴大，主要有三個原因，一是現階段處於政府債券持續發行高峰期，同時監管層也在引導金融機構加大貨幣信貸投放力度。央行持續注入中期流動性，體現了貨幣政策與財政政策之間的協調配合，有助於推動寬信用進程，更好滿足企業和居民的融資需求。

二是受反內卷牽動市場預期，以及股市走強等因素影響，近期中長端市場利率普遍上行，銀行體系流動性有所收緊，人行通過MLF等政策工具加大資金投放，有助於穩定市場預期，保持市場流動性充裕。三是人行持續實施中期流動性淨投放，也在釋放數量型貨幣政策工具持續加力的政策信號。這意味著儘管上半年宏觀經濟運行穩中偏強，但貨幣政策仍在延續支持性立場。

人行日前公布的《2025年第2季度中國貨幣政策執行報告》在談及下一階段貨幣政策思路時指出，強化逆周期調節， 根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度和節奏。密切關注海外主要央行貨幣政策變化， 持續加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測， 綜合運用多種貨幣政策工具， 保持流動性充裕。

貨幣 中國人民銀行

延伸閱讀

觀望全球央行年會 新台幣連7貶收30.585元

Google力拚OpenAI！以更低價提供美國政府AI工具

行人、汽車都地獄...台中小貨車撞死徒步老婦 2人均過失

新竹園道五停車場人行圖示變甲蟲？議員批市府設計不合規

相關新聞

A 股強漲 滬指創十年新高、滬深兩市成交量衝10.6兆元

大陸A股昨（22）日開高走高，滬指大漲1.45%站上3,800點整數關卡，續創十年新高，主因盤中傳出輝達H20晶片停產消...

專利鏡頭涉侵權大立光 榮耀智慧機遭印度禁售

印度Singh & Singh律師事務所20日公布一起代理台灣鏡頭大廠大立光，涉及大陸手機廠商榮耀專利侵權案的判決結果。...

南韓股民捧場大買A+H股 八個月內持倉量增近三成

韓國證券存托結算院（KSD）旗下SEIBro的數據顯示，以成交金額計算，今年以來大陸位列南韓股民最喜愛的海外市場的第二名...

看好通用AI趨勢 智元要造10萬台機器人催生「下一代海量智慧終端機」

智元機器人董事長鄧泰華表示，全球正處於「具身智慧大爆發的前夜」，人工智慧加速朝著AGI邁進，2025年具身智慧將迎來商用...

人行放錢 連六月加碼

中國人民銀行昨（22）日公告，為保持銀行體系流動性充裕，人行將於8月25日開展人民幣6,000億元（約新台幣2.5兆元）...

不靠輝達！DeepSeek新AI模型與國產晶片相容 陸半導體股大漲

中國大陸晶片製造類股22日大漲，由寒武紀科技公司上漲20%領軍，在香港上市的中芯國際及華虹半導體也分別上漲10%及18%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。