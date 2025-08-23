人行放錢 連六月加碼

中國人民銀行昨（22）日公告，為保持銀行體系流動性充裕，人行將於8月25日開展人民幣6,000億元（約新台幣2.5兆元）中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年期，由於當月有人民幣3,000億元MLF到期，這意味著MLF淨投放量達3,000億元（約新台幣1.25兆元），為連續第六個月加量續做。

澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人行在5月降準釋放長期流動性1兆元之後，近三個月中期流動性持續處於淨投放狀態，且8月淨投放規模顯著擴大，主要有三個原因，一是現階段處於政府債券持續發行高峰期，同時監管層也在引導金融機構加大貨幣信貸投放力度。央行持續注入中期流動性，體現了貨幣政策與財政政策之間的協調配合，有助於推動寬信用進程，更好滿足企業和居民的融資需求。

二是受反內卷牽動市場預期，以及股市走強等因素影響，近期中長端市場利率普遍上行，銀行體系流動性有所收緊，人行通過MLF等政策工具加大資金投放，有助於穩定市場預期，保持市場流動性充裕。三是人行持續實施中期流動性淨投放，也在釋放數量型貨幣政策工具持續加力的政策信號。這意味著儘管上半年宏觀經濟運行穩中偏強，但貨幣政策仍在延續支持性立場。

人行日前公布的《2025年第2季度中國貨幣政策執行報告》在談及下一階段貨幣政策思路時指出，強化逆周期調節， 根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度和節奏。密切關注海外主要央行貨幣政策變化， 持續加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測， 綜合運用多種貨幣政策工具， 保持流動性充裕。