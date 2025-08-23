快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

南韓股民捧場大買A+H股 八個月內持倉量增近三成

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

韓國證券存托結算院（KSD）旗下SEIBro的數據顯示，以成交金額計算，今年以來大陸位列南韓股民最喜愛的海外市場的第二名，截至8月中旬，南韓股民對A股、H股的持倉量從2024年底的人民幣190億元上漲至244億元，增長近三成。

個股方面，小米集團、騰訊控股、比亞迪股份、阿里巴巴、恆瑞醫藥等成為南韓股民的主要買入對象，持倉量均超過人民幣10億元。

證券時報報導，一家南韓本土資產管理公司環球投資部的研究員表示，南韓投資者尤其關注高成長產業龍頭企業，包括電動汽車、電池、人工智慧和科技板塊。她觀察，南韓個人投資者對大陸股票淨買入量自2025年初以來增長明顯。

不少資管公司也加大設立掛鈎大陸資產的產品來吸引投資者。韓國投資管理公司（KIM）在7月推出兩支大陸股票ETF，其中一支主要投資於大陸電動汽車企業比亞迪及相關企業，另外一支則主要投資與大陸人工智慧技術相關的重點企業。

南韓等外資持續看好大陸股市，目前披露2025年上半年報的A股上市公司中，共有35家QFII（合格境外機構投資者）現身223家公司的前十大流通股股東之列，合計持倉14.6億股，按6月30日收盤價計算，合計持股市值達到人民幣280.2億元，其中截至6月底QFII新進118支個股。

從布局情況來看，有八家外資機構持股超過十支。巴克萊銀行、瑞士聯合銀行集團、摩根士丹利國際股份有限公司、摩根大通證券有限公司、高盛國際、高盛集團、中信證券資產管理（香港）有限公司—客戶資金、阿布達比投資局等持有上市公司數量均在十家以上。

