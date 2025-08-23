快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

看好通用AI趨勢 智元要造10萬台機器人催生「下一代海量智慧終端機」

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
智元機器人目標未來三年要打造10萬台通用機器人。 （中新社）
智元機器人董事長鄧泰華表示，全球正處於「具身智慧大爆發的前夜」，人工智慧加速朝著AGI邁進，2025年具身智慧將迎來商用發展的拐點，具身智慧型機器人最終會成為繼手機和汽車之後的「下一代海量智慧終端機」，展望未來三年，智元機器人目標是實現10萬台級通用機器人規模部署，支持百種任務的自主泛化能力。

智元機器人與台企很有淵源，曾於7月8日宣布，收購上緯投控（3708）旗下的上緯新材近六成股權，上緯投控日前並與智元機器人簽署戰略合作協議，雙方將在智能機器人領域展開全方位、深層次合作。

界面新聞報導，智元舉辦首屆合作夥伴大會吸引近2,000名合作夥伴報名，但最終由於場地限制，僅前100家合作夥伴和股東被邀請到場。會上智元披露了在產品、技術、商業、生態、資本、團隊的全方位布局，同時展示在講解接待、文娛商演、物流分揀等七大場景的落地應用，也是智元第一次真正意義上的集中交卷。

澎湃新聞報導，鄧泰華在大會上表示，得益於大陸產業的快速產品反覆運算和龐大供應鏈優勢，今年機器人成本已進入一個有效的投資回報率（ROI）區間。以工業產品為例，兩年的投資回報率已經具備可行性。未來隨著出貨量的持續增加，成本還將進一步下降。

智元機器人通用業務部總裁王闖提到，當前人型機器人技術，進入快速反覆運算期，同時成本快速下降。最近三個月遠征A2的運動控制和智慧化水準都進步飛快，目前，智元機器人已經具備輕作業的能力，未來一兩年裡人型機器人還將快速從輔助到替代人類水準。

機器人的成本與定價問題一直是行業關注的焦點。就在一周前，智元剛剛將產品上線至智元商城和京東商城，最低一款人形機器人價格為人民幣9.8萬（新台幣40萬元）。

今年1月，智元機器人1,000台人形機器人量產下線，王闖透露今年智元應該有數千台機器人產品下線。

在大陸人型機器人的明星公司裡，智元的商業化步伐邁得較快。不久前聯手宇樹科技拿下人民幣1.2億元大訂單後，近日，智元機器人近百台遠征A2—W進駐富臨精工工廠，成為大陸首個工業領域具身機器人規模化商業應用案例。

