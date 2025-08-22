不靠輝達！DeepSeek新AI模型與國產晶片相容 陸半導體股大漲

中國大陸晶片製造類股22日大漲，由寒武紀科技公司上漲20%領軍，在香港上市的中芯國際及華虹半導體也分別上漲10%及18%，主因DeepSeek宣布最新推出的AI模型，能夠與國內製造的半導體相容。

寒武紀科技總市值首度突破人民幣5,000億元（700億美元），過去一年來股價已上漲逾三倍。

DeepSeek周四（21日）宣布新的V3模型，並表示採用的是「新一代的國內晶片」。DeepSeek雖未說明究竟是使哪一種晶片，但業界人士及分析家表示，這顯示中國AI公司將使用更多國產晶片。

紐約梅隆銀行（BNY）策略專家張偉勤表示，「如果DeepSeek能夠使用中國製造的晶片，則半導體股將全面飛升。中國晶片的潛在需求將非常龐大」。

大陸當局要求國內科技公司不買輝達的H20晶片。張偉勤表示，「中國當局能夠告訴民眾不要買H20晶片，必然意味著他們知道有替代品，否則將只是搬石頭砸自己的腳」。