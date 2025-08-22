盤中突破3800點關卡！滬指創10年新高 輝達受挫帶動大陸晶片股上漲
中國大陸A股今天全線上漲，上海證券綜合指數（滬指）盤中突破3800點關卡，創10年以來新高。A股今天由晶片、AI概念股領頭上攻，主因之一是輝達H20晶片遭中國官方封殺傳出停產。
綜合騰訊證券、新浪財經等陸媒，A股今天全線上漲，午後繼續走強，滬指盤中突破3800點，刷新2015年8月20日以來新高。
下午收盤，滬指上漲1.45%，報3825.76點；深成指上漲2.07%，報12166.06點；創業板指漲3.36%，報2682.55點。科創50指數大漲8.59%，報1247.86點，創今年最大單日漲幅，刷新近3年半新高。
滬深兩市今天合計成交額人民幣2兆5467.1億元（下同，約新台幣10.85兆元）。滬深京三市成交額連續第8個交易日突破2兆元，打破A股歷史紀錄，較昨天放量超過600億元。
盤面上，晶片、AI概念股領頭大漲，研發AI晶片的寒武紀漲停鎖死，股價飆升20%報1243元，市值突破5200億元再創新高，距離A股股王貴州茅台股價僅差220元。
今天科創板、科技股大漲，市場分析多提到，輝達（NVIDIA）的中國特供版H20晶片傳停產，使得國產替代再度成為市場焦點。中國官方此前直指H20存在安全風險，約談騰訊、字節跳動等企業，勸阻採購H20。
此外，深度求索（DeepSeek）近日發布V3.1版本，使用UE8M0 FP8 Scale的參數精度。DeepSeek表示，UE8M0 FP8是「針對即將發布的下一代國產晶片設計」。這也引發市場追捧中國國產晶片概念股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言