快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

聽新聞
0:00 / 0:00

盼增加駕駛收入…陸網約車平台抽成下調 僧多粥少問題仍難解

中央社／ 台北22日電
圖為上海一家大型的購物中心附近，一個網約車與出租車並存的候車站。中新社
圖為上海一家大型的購物中心附近，一個網約車與出租車並存的候車站。中新社

中國多個網路叫車預約平台宣布將下調每筆訂單抽成，增加駕駛收入。COVID-19疫情後，中國經濟疲軟、就業機會緊縮，失業者轉投入網約車，僧多粥少稀釋接單量也是駕駛收入下降原因。

中國多個網路叫車預約平台（網約車）包括滴滴出行、T3出行、曹操出行等平台，陸續對外發布公告，擬將降低每筆訂單抽成占比，增加駕駛收入、保障駕駛權益。這與去年開始，多地監管部門聚焦抽成問題多次約談網約車平台有關。

滴滴出行公告，規劃在今年底前，將每筆訂單最高抽成上限29%降至27%，超出27%部分將隨單返還；駕駛每個月在平台完成50筆訂單，將保障其當月的月均抽成上限不超過25%。據統計，2024年平台所有訂單平均抽成為14%。

T3出行表示，平台訂單抽成占比最高不超過27%，今年年底前抽成在26%至27%的訂單數量占比將從21%降至17%，駕駛每個月訂單完成量不少於50筆訂單時，將保障其當月流水總額抽成上限不超過25%。

曹操出行在15日表示，即日起，曹操出行APP、微信小程序訂單的抽成比率上限將由22.7%下調至22.5%。

據第一財經報導，平台駕駛獲知相關消息多認為這是利多、利好訊息。一名從業網約車資歷逾5年的駕駛說，平台抽成比率下調可以增加駕駛單筆訂單實際收入，進一步地減少駕駛工作時間和工作量。

影響駕駛收入的主要原因還是在接單量。這名駕駛認為，駕駛收入下滑原因複雜，除了平台抽成、計費方式調整等，每名駕駛接單量下降更是主要原因，駕駛不斷增加、接單量不斷減少，業內僧多粥少現象愈來愈嚴重。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，民眾消費趨於謹慎，大環境經濟前景欠佳，待業者、失業者轉投入網約車行業，駕駛人數增加使得每一名駕駛可以分配到的接單量下滑，收入也跟著縮水。

中國多地今年初拋出網路叫車預約平台「市場運力趨於飽和」示警，點出產業規模不斷地成長，不過日均訂單數、日均營收均呈現下滑態勢，「提醒有意從事網約車經營的企業和個人，謹慎理性入行」。

網路 疫情 失業 車行 滴滴出行

延伸閱讀

花蓮與日本新創社群簽MOU 邁向數位遊牧城市

確診隔離無法投票聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

黑工「影子車隊」 港網約車詐騙集團3人被捕

創造歷史！英10歲女神童擊敗西洋棋特級大師 破史上最年輕紀錄

相關新聞

遭大立光告專利鏡頭侵權 陸榮耀200系列手機在印度禁止銷售

印度Singh & Singh律師事務所20日公布1起代理台灣鏡頭大廠大立光，涉及大陸手機廠商榮耀專利侵權案的判決結果。...

大陸官方指有安全疑慮…美媒：輝達H20晶片傳停產

美國科技媒體The information報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）H20晶片在大陸銷售遇阻後，...

館長突揭成功開大陸抖音帳號！貼文「不要追我號、會沒有女朋友」

才說自己無法在大陸社群媒體「抖音」、B站開帳號的網紅「館長」陳之漢，22日凌晨在臉書分享截圖，顯示成功申請抖音帳號、獲實...

盼增加駕駛收入…陸網約車平台抽成下調 僧多粥少問題仍難解

中國多個網路叫車預約平台宣布將下調每筆訂單抽成，增加駕駛收入。COVID-19疫情後，中國經濟疲軟、就業機會緊縮，失業者...

陸連2起重大工安事故！福建煤礦井下作業傷亡 已導致7死

大陸近2日接連發生重大工安事故，據央視新聞，昨晚11時許，福建省廣豐礦業有限公司水井坑煤礦報告井下有作業人員失聯，其中7...

李強視察北京 強調加快生醫創新

大陸總理李強20日在北京調研生物醫藥產業時表示，要加大科技供給與政策支持，推動產業提質升級，研發更多優質新藥。他強調生物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。