盼增加駕駛收入…陸網約車平台抽成下調 僧多粥少問題仍難解

中國多個網路叫車預約平台宣布將下調每筆訂單抽成，增加駕駛收入。COVID-19疫情後，中國經濟疲軟、就業機會緊縮，失業者轉投入網約車，僧多粥少稀釋接單量也是駕駛收入下降原因。

中國多個網路叫車預約平台（網約車）包括滴滴出行、T3出行、曹操出行等平台，陸續對外發布公告，擬將降低每筆訂單抽成占比，增加駕駛收入、保障駕駛權益。這與去年開始，多地監管部門聚焦抽成問題多次約談網約車平台有關。

滴滴出行公告，規劃在今年底前，將每筆訂單最高抽成上限29%降至27%，超出27%部分將隨單返還；駕駛每個月在平台完成50筆訂單，將保障其當月的月均抽成上限不超過25%。據統計，2024年平台所有訂單平均抽成為14%。

T3出行表示，平台訂單抽成占比最高不超過27%，今年年底前抽成在26%至27%的訂單數量占比將從21%降至17%，駕駛每個月訂單完成量不少於50筆訂單時，將保障其當月流水總額抽成上限不超過25%。

曹操出行在15日表示，即日起，曹操出行APP、微信小程序訂單的抽成比率上限將由22.7%下調至22.5%。

據第一財經報導，平台駕駛獲知相關消息多認為這是利多、利好訊息。一名從業網約車資歷逾5年的駕駛說，平台抽成比率下調可以增加駕駛單筆訂單實際收入，進一步地減少駕駛工作時間和工作量。

影響駕駛收入的主要原因還是在接單量。這名駕駛認為，駕駛收入下滑原因複雜，除了平台抽成、計費方式調整等，每名駕駛接單量下降更是主要原因，駕駛不斷增加、接單量不斷減少，業內僧多粥少現象愈來愈嚴重。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，民眾消費趨於謹慎，大環境經濟前景欠佳，待業者、失業者轉投入網約車行業，駕駛人數增加使得每一名駕駛可以分配到的接單量下滑，收入也跟著縮水。

中國多地今年初拋出網路叫車預約平台「市場運力趨於飽和」示警，點出產業規模不斷地成長，不過日均訂單數、日均營收均呈現下滑態勢，「提醒有意從事網約車經營的企業和個人，謹慎理性入行」。