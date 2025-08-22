陸連2起重大工安事故！福建煤礦井下作業傷亡 已導致7死

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸福建1處礦場出現井下作業失聯事故，已釀7死。此為示意圖，非事故礦場。（圖／取自界面新聞）
大陸近2日接連發生重大工安事故，據央視新聞，昨晚11時許，福建省廣豐礦業有限公司水井坑煤礦報告井下有作業人員失聯，其中7名受困人員已死亡。

據央視新聞，昨天（21日）晚間11時許，福建省廣豐礦業有限公司水井坑煤礦報告井下有作業人員失聯，接報後，救援力量第一時間趕赴現場展開救援。

通報指出，截至22日清晨4時10分，1名傷者自行脫險，7名受困人員全部升井，經現場醫務人員確認已無生命跡象。現場應急救援工作結束。

所謂「升井」，指在礦業或地下作業中，人員利用專用設備或應急通道從井下返回地面。央視報導稱，目前善後處理工作正全面展開，事件原因正在調查當中。

另外今天（22日）稍早，大陸官媒新華社還通報，22日凌晨3時許，川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋發生施工繩索斷裂事故。截至22日上午9時，事故已造成7人遇難，尚有9人失聯，救援工作正在展開。

央視

