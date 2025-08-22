大陸官方指有安全疑慮…美媒：輝達H20晶片傳停產

美國科技媒體The information報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）H20晶片在大陸銷售遇阻後，已經通知部分零組件供應商暫停與H20相關的生產工作。

但陸媒「芯智訊」報導，輝達似乎並未放棄。最新的消息顯示，輝達正在準備新一代的、基於Blackwell架構的對中國大陸特供版GPU，型號似乎為B30A，輝達希望最早在下個月向大陸客戶提供樣品進行測試。因此，H20的停產似乎也是在準備為B30A讓道。

今年4月，美國公布對大陸AI晶片出口的新的管制措施，因此輝達對大陸特供的H20晶片無法繼續在大陸銷售。這導致輝達被迫取消了大陸客戶的全部訂單，並在截止4月的季度財報中宣布，因H20庫存和相關採購承諾，損失了約45億美元，以及進一步的80億美元在潛在收入損失。

隨後，在今年7月14日，輝達宣布美國政府已經承諾將向輝達授予許可證，將恢復向大陸銷售H20。美國當地時間8月6日，輝達CEO黃仁勳赴白宮拜會美國總統川普2天後，輝達H20正式獲得了對陸出口許可，但條件是向川普政府上繳15%的銷售額分成。

然而，在輝達H20恢復對大陸出口之際，7月31日，大陸國家互聯網信息辦公室約談輝達，要求輝達就對大陸銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題，進行說明並提交相關證明。

雖然輝達回應晶片中沒有後門、終止開關和監控軟體。但大陸官方仍未打消對輝達晶片安全問題的擔憂。央視旗下新媒體「玉淵譚天」稱，「無論從哪個角度講，H20對於大陸來說，都算不上是1款安全的晶片。除了不安全，H20也不先進…除了不先進，H20也不環保。」

受大陸官方對輝達晶片安全問題擔憂影響，具有國資背景企業，或與官方有合作的私企不敢貿然採購H20晶片，這也導致H20晶片在大陸銷售遇阻。

此外，目前大陸市場已經有不少的本土AI晶片廠商能夠提供與之相近，或更優秀的產品，這也使得H20在大陸市場的競爭力大不如前。

並且，美國政府要求輝達分享H20在大陸15%的銷售額，以換取出口許可的做法，也將大幅削弱H20的獲利能力。根據The information最新報導，輝達已要求一些元件供應商停止與H20 GPU相關的、正在進行的工作，暗指該公司據稱相信繼續生產是徒勞的。

截至1月26日的上一財年，輝達在大陸市場獲得約170億美元的營收，於總銷售額占比約13%。輝達當時曾預估，在大陸的年收入有望達500億美元。目前看來，輝達今年在大陸市場的營收可能將會遠低於上一財年，且預期500億美元的營收目標，未來數年難以實現。