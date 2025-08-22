快訊

館長突揭成功開大陸抖音帳號！貼文「不要追我號、會沒有女朋友」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
網紅「館長」陳之漢在抖音貼出自拍照，還寫「不要追我號、追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝」。圖／截自抖音
網紅「館長」陳之漢在抖音貼出自拍照，還寫「不要追我號、追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝」。圖／截自抖音

才說自己無法在大陸社群媒體「抖音」、B站開帳號的網紅「館長陳之漢，22日凌晨在臉書分享截圖，顯示成功申請抖音帳號、獲實名認證，目前該帳號發布2篇文章，截至上午近8時，粉絲數破5萬人。

目前該抖音帳號發布2篇文章，1篇是自拍照，寫著「不要追我號、追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝」；另1篇疑似AI合成的肌肉貓圖片，寫著「這我養的貓，就這樣」。

陳之漢先前指自己無法開抖音、B站帳號，還被限制觀看中共九三閱兵。陸委會副主委梁文傑21日表示，抖音直播須申請並符合多項規範，包括平台自身及中共相關單位要求。他稱館長過去言論、形象可能被視為「特殊分子」，開設帳號存在困難，但梁文傑認為，也許「館長捧得還不夠」，多努力，或許就會打動陸方。

長期在大陸發展的台灣女星劉樂妍則認為，館長缺的是一張港澳台18碼的「居住證」，她認為用了這張任何大陸社媒平台都能開帳號；且館長罵閩南語的話封不了號，因為方言抖音抓不到。

網紅「館長」陳之漢22日凌晨在臉書貼出截圖，顯示自己在大陸抖音成功開設帳號，獲實名認真。圖／取自「飆捍」臉書
網紅「館長」陳之漢22日凌晨在臉書貼出截圖，顯示自己在大陸抖音成功開設帳號，獲實名認真。圖／取自「飆捍」臉書
網紅「館長」陳之漢的大陸抖音帳號目前僅有2篇文章，截至22日上午近8時已破5萬人追蹤。圖／截自抖音
網紅「館長」陳之漢的大陸抖音帳號目前僅有2篇文章，截至22日上午近8時已破5萬人追蹤。圖／截自抖音

