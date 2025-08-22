聽新聞
0:00 / 0:00

北京擋輝達H20晶片 內幕曝光

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸傳會出手勸退企業使用輝達（Nvidia）的H20晶片。（路透）
中國大陸傳會出手勸退企業使用輝達（Nvidia）的H20晶片。（路透）

英國金融時報（FT）報導，中國大陸會出手勸退企業使用輝達（Nvidia）的H20晶片，是因為北京官員認為美國商務部長盧特尼克對於晶片管制的言論很「侮辱」人。報導也指出，一些中國大陸科技集團已暫緩採購、或大砍H20訂單。

FT引述知情人士指出，中國大陸中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）、國家發展和改革委員會（國家發改委）、工業和信息化部等相關機關已動員勸退當地科技業者採購H20，是要回應盧特尼克在7月15日接受CNBC訪問時表示，「我們不賣給他們（中國大陸）我們最好的產品，也不賣第二好、甚至是第三好」的產品，「你會想賣中國夠用、讓他們對美國技術生態上癮，這是背後思維」。

知情人士說，一些中國大陸資深官員認為這些評論很「侮辱」人，促使決策當局設法限制中國大陸科技業者購買H20，因此中國大陸科技集團已暫緩採購、或大砍H20訂單。消息人士也說，一些中國大陸科技業者暫緩H20訂單，是想等輝達推出以最新Blackwell晶片生產的陸規版產品。

知情人士說，輝達執行長黃仁勳之前從中國大陸客戶收到的H20興趣足夠熱絡，促使該公司告知台積電（2330）重啟H20產線。

中國大陸當局近年已敦促國內科技業者擴大採用國產晶片，阿里巴巴和字節跳動等科技巨擘則主張，若少了輝達的晶片，可能傷害其AI發展，從而降低中國大陸要贏得美中科技競賽的機率，但中國大陸科技業者已更加接受這種轉變，尤其是「推論」發展，知情人士說，盧特尼克的言論給了北京監管當局加強推動國產晶片的更多理由。

知情人士表示，目前多個部會勸退使用H20的指引，仍屬於非正式性質，保留未來調整的空間，許多不確定性取決於美中貿易談判與華府的下一步。

一些北京官員推動完全禁止外國的推論晶片，但中國大陸國產晶片供不應求，這在近期不太可能成真，可能在明年預定好幾款先進晶片產線上線時，再行處理。

H20 輝達

延伸閱讀

美擬用補助換股權…韓媒：三星若就範 美政府持股恐接近李在鎔

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

美國不想白送錢⋯揚言入股台積電！網怒罵「強盜」憂台陷入兩難

美國要台積電技術又要股權！網怒「比中共還惡質」憂台被掏空

相關新聞

北京擋輝達H20晶片 內幕曝光

英國金融時報（FT）報導，中國大陸會出手勸退企業使用輝達（Nvidia）的H20晶片，是因為北京官員認為美國商務部長盧特...

陸電動車企 劃出生存底線「半年一改款、一年一換代」

在「半年一改款、一年一換代」的節奏下，大陸電動車呈現出「快消品化」（意指購買決策快、消費頻率高）趨勢。分析認為，對於車企...

泡泡瑪特星星人、MOKOKO新品未出先火 陸二手平台上炒到破6千元

大陸玩具商「泡泡瑪特」（Pop Mart）將在21日晚間推出「星星人好夢氣象局」系列和「MOKOKO曬曬夏日」系列新品。...

李強視察北京 強調加快生醫創新

大陸總理李強20日在北京調研生物醫藥產業時表示，要加大科技供給與政策支持，推動產業提質升級，研發更多優質新藥。他強調生物...

陸500架空巴大單落地 分配各大航空

在中美關稅糾紛未解之際，彭博指出，大陸各大航空公司已開始分配先前訂購的500架空中巴士客機。據悉，這筆鉅額交易雖在數個月...

9月東莞台博會 首設亞洲台商館

第十六屆東莞台灣名品博覽會將於今年9月11日至14日舉行，本屆展會以「強鏈融合，智創未來」為主題，並首次設立「亞洲台商主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。