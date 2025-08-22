北京擋輝達H20晶片 內幕曝光

英國金融時報（FT）報導，中國大陸會出手勸退企業使用輝達（Nvidia）的H20晶片，是因為北京官員認為美國商務部長盧特尼克對於晶片管制的言論很「侮辱」人。報導也指出，一些中國大陸科技集團已暫緩採購、或大砍H20訂單。

FT引述知情人士指出，中國大陸中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）、國家發展和改革委員會（國家發改委）、工業和信息化部等相關機關已動員勸退當地科技業者採購H20，是要回應盧特尼克在7月15日接受CNBC訪問時表示，「我們不賣給他們（中國大陸）我們最好的產品，也不賣第二好、甚至是第三好」的產品，「你會想賣中國夠用、讓他們對美國技術生態上癮，這是背後思維」。

知情人士說，一些中國大陸資深官員認為這些評論很「侮辱」人，促使決策當局設法限制中國大陸科技業者購買H20，因此中國大陸科技集團已暫緩採購、或大砍H20訂單。消息人士也說，一些中國大陸科技業者暫緩H20訂單，是想等輝達推出以最新Blackwell晶片生產的陸規版產品。

知情人士說，輝達執行長黃仁勳之前從中國大陸客戶收到的H20興趣足夠熱絡，促使該公司告知台積電（2330）重啟H20產線。

中國大陸當局近年已敦促國內科技業者擴大採用國產晶片，阿里巴巴和字節跳動等科技巨擘則主張，若少了輝達的晶片，可能傷害其AI發展，從而降低中國大陸要贏得美中科技競賽的機率，但中國大陸科技業者已更加接受這種轉變，尤其是「推論」發展，知情人士說，盧特尼克的言論給了北京監管當局加強推動國產晶片的更多理由。

知情人士表示，目前多個部會勸退使用H20的指引，仍屬於非正式性質，保留未來調整的空間，許多不確定性取決於美中貿易談判與華府的下一步。

一些北京官員推動完全禁止外國的推論晶片，但中國大陸國產晶片供不應求，這在近期不太可能成真，可能在明年預定好幾款先進晶片產線上線時，再行處理。