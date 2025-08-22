聽新聞
陸三家航太民企啟動IPO
大陸商業航太領域動作不斷，近一個月就有三家商業航太民企啟動IPO，包括藍箭航天、屹信航天以及中科宇航技術。機構認為，商業航太企業登陸資本市場，是產業邁向成熟的關鍵一步。可吸引注入巨額權益資本，滿足技術研發、產能擴張和人才吸引對資金的需求。
證券日報報導，根據大陸證監會網站披露，藍箭航太空間科技於7月29日在北京證監局辦理輔導備案登記，擬首次公開發行股票並在科創板上市。
江蘇屹信航太科技8月1日在江蘇證監局完成上市輔導備案。中科宇航技術8月12日在廣東證監局進行了IPO輔導備案。
21世紀經濟報導，藍箭航天被稱為大陸「最像SpaceX」的火箭企業。早在2022年，就完成公里級垂直起降回收（VTVL）飛行試驗，成為全球第二家完成液氧煤油火箭垂直回收復用全部低空工程試驗的公司。
