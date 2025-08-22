人民幣有望重返6字頭

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
人民幣對美元昨（21）日中間價報7.1287，調升97個基點，創去年11月7日以來的九個月高點。（中通社）
人民幣對美元昨（21）日中間價報7.1287，調升97個基點，創去年11月7日以來的九個月高點。人民幣對美元即期匯率一度升破7.17，最高升到7.1682。分析指出，人民幣中間價保持穩步升值，人民幣匯率有望重返6時代。

高盛此前指出，自5月以來，中間價每月逐步調強，顯示出穩步且可控的升值傾向。無論美元近期走勢如何，大陸央行保持著對人民幣走強的傾向，顯示市場普遍預期美元中期走弱的背景下，大陸央行正在進行前瞻性外匯管理。

高盛認為，大陸央行將繼續執行人民幣對美元的逐步升值路徑，即期匯率未來六個月有望達到7。

招商證券指出，7月以來在美元未進一步走低的前提下，人民幣中間價保持穩步升值，預計美國聯準會降息前後人民幣結匯規模或再度放大，同時若大陸央行繼續堅持以市場供求為基礎的調控政策，人民幣匯率就有望重返6時代。

美國前財政部高級官員、現任國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）美國主席索貝爾（Mark Sobel）近日也表示，大陸允許人民幣大幅升值的時機已經到來。

對於人民幣對美元匯率走升，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，從國際方面來看，美國大規模減稅和支出法案以及主權信用評級下調等，加劇市場對美國財政可持續性的擔憂，支撐人民幣對美元匯率升值；從大陸方面來看，逆周期、穩增長政策持續推出，經濟數據保持相對平穩，科技創新和產業升級提振增長潛力，「反內捲」支撐物價企穩等，也為人民幣匯率提供穩固基礎。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣對美元存在進一步升值突破7的可能性。

他提到，可能推動人民幣走升的情形包括美國經濟走弱、美國聯準會降息及美元信譽受損。

還有一種可能推升人民幣的情形，是中美能夠像川普第一個任期那樣達成第二階段經貿協議，這可能提升市場信心。

